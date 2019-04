Hobbs & Shaw: nei materiali del CinemaCon Idris Elba si definisce "il Superman nero"

Il CinemaCon ha regalato agli spettatori nuove anticipazioni video di Hobbs & Shaw in cui il villain Idris Elba si definisce "il Superman nero". In Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Idris Elba interpreta il super villain Brixton che ha scelto di darsi un soprannome non da poco paragonandosi al più celebre tra i supereroi.

Il nuovo trailer di Fast & Furious - Hobbs & Shaw mostrato al CinemaCon si apre con Hattie (Vanessa Kirby), sorella di Deckard Shaw (Jason Statham), che ha sottratto a Brixton un virus capace di spazzare via la popolazione, ma lui lo rivuole indietro. Hattie chiede aiuto al fratello, richiesta rafforzata anche dalla madre dell'uomo (Helen Mirren) che è in prigione. Segue una spettacolare scena d'azione in cui viene distrutta una centrale nucleare e Hobbs (Dwayne Johnson) spiega agli altri che devono sparire dalla circolazione.

Il team si rifugia nell'isola in cui si trova la famiglia di Hobbs. Dwayne Johnson ha spiegato che queste scene, per la prima volta nella storia, mostreranno la cultura samoana nel dettaglio. Quando Hobbs arriva, la sua famiglia non sembra troppo felice di rivederlo perché il suo arrivo porta guai, come accadrà anche stavolta. Hobbs chiede alla famiglia auto e armi, così fanno la comparsa nel trailer le lussuose auto firma del franchise Fast & Furious. Quando, però, Hobbs apre l'armadio delle armi scopre che sono state sostituite da armi tradizionali di legno. A quanto pare sua madre ha venduto pistole e fucili, così dovranno arrangiarsi con armi primitive.

Vediamo Hobbs esibirsi in una danza tradizionale samoana coi fratelli,mentre si preparano a combattere Brixton, che nel frattempo li ha localizzati. Usando le armi tradizionali, Hobbs, Shaw e la famiglia si scontrano con le sofisticate armi tecnologiche a disposizione di Brixton e naturalmente si scatena l'inferno. Vediamo Brixton su un elicottero che Hobbs e Shaw cercano di far cadere usando delle corde attaccate a un furgone che si rivela troppo leggero e si solleva in aria. Compare un secondo furgone guidato dai fratelli di Hobbs che attaccano un cavo al primo furgone. Ma anche questo comincia a sollevarsi in aria. Così arriva un terzo furgone, e la storia si ripete in quella che si annuncia come una delle sequenze più spettacolari del film.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, diretto da David Leitch e firmato da Chris Morgan, sceneggiatore del Fast & Furious franchise fin dal 2006, è in uscita nelle sale italiane l'8 agosto. Indubbiamente uno dei film più attesi del 2019, lo spinoff di Fast & spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious, trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

