Highlander: il regista del reboot conferma il ritorno di un ingrediente del film originale

Le riprese del reboot di Highlander dovrebbero partire verso l'inizio del 2024, con la storia che sarà reimmaginata con Henry Cavill protagonista, ma a quanto pare almeno un elemento del film originale del 1986 potrebbe tornare.

Parlando con TheWrap, Chad Stahelski è stato interrogato sulla possibile inclusione della musica dei Queen, che faceva da colonna sonora al film originale. Il regista ha confermato che le canzoni del primo film saranno incluse in qualche modo nel remake, ma ha poi aggiunto che il modo in cui saranno inserite sarà diverso. Come ha detto Stahelski, "Sì [la musica dei Queen tornerà]. Probabilmente in un modo diverso da quello che immaginate, ma è un sì convinto".

Una colonna sonora iconica

Per i fan dell'originale Highlander, la musica della colonna sonora è iconica quanto il film stesso. Come è noto, i Queen avevano registrato le musiche di Highlander - L'ultimo immortale, e la canzone "Princes of the Universe" è stata poi inserita anche nei titoli di testa dell'adattamento TV.

La popolare band ha poi pubblicato diverse canzoni del film, tra cui "Gimme the Prize (Kurgan's Theme)", "One Year of Love" e "Who Wants to Live Forever", nell'album A King of Magic. Resta da vedere in che modo questa musica verrà inserita nel remake, ma sembra che verrà adottato un approccio diverso.

Stahelski ha spiegato che l'obiettivo del remake è quello di recuperare ciò che i fan hanno amato del film originale, tra cui un elemento di "divertimento", portando al contempo qualcosa di nuovo con il protagonista Henry Cavill.

Highlander, Henry Cavill commenta il casting su Instagram: "È un'opportunità incomparabile"

"Stiamo cercando di racchiudere tutto ciò che avete amato dell'originale con qualcosa in più, cioè vogliamo che sia un'ottima occasione per costruire il mondo e la mitologia. Ma vogliamo comunque mantenerlo divertente", ha detto Stahelski.