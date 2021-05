Highlander: Henry Cavill star del film reboot

Highlander tornerà sugli schermi cinematografici di un reboot che potrebbe avere come protagonista di Henry Cavill. L'interprete di Superman sembra aver concluso le trattative con Lionsgate, come conferma un post pubblicato su Instagram con cui condivide il suo entusiasmo nell'avere la possibilità di entrare nel mondo che ha apprezzato fin da bambino.

La nuova versione di Highlander - L'ultimo immortale sarà diretta da Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, mentre tra i produttori ci sono Neal H. Moritz e Josh Davis. Nel team che realizzerà il progetto avrebbe dovuto esserci anche Peter Davis, produttore del film originale che purtroppo ha perso la vita nel mese di febbraio.

Negli ultimi giorni Henry Cavill ha raggiunto l'accordo con lo studio e, per ora, non si sa se interpreterà un personaggio totalmente nuovo o uno personaggio legato ai capitoli precedenti del franchise cinematografico e televisivo. L'attore britannico ha da poco completato le riprese della seconda stagione di The Witcher e tornerà sul set per realizzare il sequel di Enola Holmes in cui interpreta Sherlock Holmes.

Il film originale di Highlander, del 1986, aveva come protagonisti Christopher Lambert, nei panni dell'eroe scozzese Connor MacLeod, e Sean Connery nel ruolo del suo mentore Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez. Nonostante la presenza di un cast di tutto rispetto e della colonna sonora composta dai Queen, il film non aveva inizialmente riscosso un gran successo negli Stati Uniti, divenendo però un'opera di culto nel resto del mondo, tanto da dar vita un vero e proprio franchise che comprende quattro sequel cinematografici, tre serie tv di cui una animata e tre videogiochi.