Highlander, Henry Cavill commenta il casting su Instagram: "È un'opportunità incomparabile"

Qualche ora fa è stato reso noto il casting di Henry Cavill nel reboot di Highlander in sviluppo per Lionsgate, e l'attore non ha perso tempo a confermare e commentare la notizia su Instagram.

"Grandi notizie quest'oggi!" annuncia Cavill nel post in cui ricondivide lo scoop di Deadline "Sono sempre stato un fan di Highlander, fin da quando ero ragazzo. Dai film per tutti gli anni anni '80, con tutta la loro gloriosa musica dei Queen, alla serie TV con un attore che somigliava notevolmente a uno dei miei fratelli".

"Essendo già a mio agio con le spade, e con un regista di grande talento come Chad Stahelski al timone, questa è davvero un'opportunità unica. Potersi tuffare a capofitto nello storytelling del franchise con tutti gli strumenti necessari a nostra disposizione la renderà davvero un'avventura che non dimenticherò mai (e spero neanche voi)" continua l'attore, per poi aggiungere "E come potete vedere scorrendo tra le foto, ultimamente sto facendo ricerche sulle mie origini scozzesi, portandomi avanti con i materiali per il film!".

Il reboot di Highlander, da tempo in lavorazione, sarà diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski. Per il momento non abbiamo altre notizie di casting, né sul potenziale inizio delle riprese, ma a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare.