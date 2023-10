Highlander: ecco quando inizieranno le riprese del reboot con Henry Cavill

La Lionsgate promuoverà nelle sue prossime uscite pubbliche ai finanziatori il suo reboot di Highlander con Henry Cavill protagonista e Chad Stahelski alla regia. A quanto pare le riprese del reboot del cult anni '80 dovrebbero partire entro il 2024, come riportato da Deadline.

Il nuovo film sarà basato sull'originale del 1986, che vedeva Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown nei panni di esseri immortali che si davano la caccia l'un l'altro per accumulare più potere. Il film - con la sua celebre tagline "There can be only one" - ha generato quattro sequel e tre serie televisive, tra cui la popolare serie USA con Adrian Paul.

A produrre il reboot sono Joshua Davis, il produttore di Fast and Furious Neal H. Moritz, Stahelski (attraverso la sua casa di produzione 87Eleven Entertainment) e Louise Rosner.

L'attuale bozza della sceneggiatura è firmata da Mike Finch. Il compianto Peter S. Davis, produttore dell'originale Highlander, aveva avviato lo sviluppo del nuovo film. La Summit ha acquisito i diritti per il remake dell'originale nel 2008.

Highlander, il regista parla del film con Henry Cavill:"È un po' un prequel"

Presto rivedremo Cavill, che ha ormai detto addio ai panni di Superman, nella commedia action Argylle, diretta da Matthew Vaughn.

Highlander, la sinossi di un cult

Highlander - L'ultimo immortale, con le mitiche musiche dei Queen, inizia nella New York del 1985. Siamo al Madison Square Garden, dove sta andando in scena un incontro di pugilato. Due uomini si notano, si guardano. Decidono di scendere nel parcheggio del palazzetto. All'improvviso sguainano due spade, e cominciano a duellare furiosamente. Con un flashback, veniamo catapultati nella Scozia del 1536. Siamo nelle Highlands, e il clan MacLeod sta per andare in battaglia contro un clan rivale. Connor MacLeod viene ferito a morte. Quando, miracolosamente, si riprende, quelli del suo clan sono terrorizzati, non riescono a spiegarsi l'accaduto. E, credendo che abbia fatto un patto con il diavolo, lo ripudiano. Capiremo che è un immortale (è uno dei due uomini che abbiamo visto al Madison Square Garden) e che altri immortali come lui si stanno sfidando. Solo un immortale può uccidere un altro immortale. Ne resterà soltanto uno. E avrà la "ricompensa".