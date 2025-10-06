Highlander: uno scoop svela il plot del reboot con Henry Cavill

Le riprese di Highlander sono in pausa dopo l'infortunio subito da Henry Cavill durante la preparazione alle battaglie e riprenderanno solo nel 2026, ma nel frattempo un gustoso scoop anticipa anticipa il possibile plot del reboot alimentando la curiosità dei fan.

Bocche cucite, finora, sulla trama della pellicola diretta da Chad Stahelski che rilancerà il mito del cavaliere immortale portato al successo da Christopher Lambert. Sappiamo che Henry Cavill incarnerà la nuova versione del guerriero scozzese immortale Connor Macleod. Al suo fianco troveremo Dave Bautista nel ruolo dei villain Kurgan, mentre un altro cattivo sarà interpretato dal premio Oscar Jeremy Irons che vestirà i panni del leader dei Watchers, gruppo segreto che controlla gli Immortali. Il film originale seguiva lo scontro secolare tra MacLeod e altri potenti immortali per assorbire i poteri l'uno dell'altro visto che alla fine ne sarebbe rimasto uno solo. Il reboot in arrivo sarà fedele all'originale o proporrà una nuova storia? Ecco cosa sappiamo grazie allo scoop.

Sean Connery e Christopher Lambert in Highlander - L'ultimo immortale

La sinossi del nuovo Highlander

Come riporta SFFGazette.com, lo scooper Daniel Richtman avrebbe anticipato la sinossi di Highlander, che promette di dare ai fan ciò che si attendono. Nella sinossi si legge:

"Secoli dopo la sua prima morte su un campo di battaglia scozzese, il guerriero immortale Connor MacLeod vive tranquillamente nel mondo moderno, tormentato dalla perdita e dall'infinito ciclo di violenza tra i suoi simili. Quando lo spietato immortale Kurgan riemerge, sostenuto da un'organizzazione segreta decisa a svelare il segreto della vita eterna, Connor è costretto a tornare nel Gioco, un'antica battaglia in cui 'ne resterà uno solo'. Guidato dal suo mentore Ramírez e da un'alleata mortale, l'archeologa Kate Bennett, Connor dovrà fare i conti col suo passato per ritrovare la motivazione per combattere. Mentre gli immortali si scontrano attraverso il tempo e i continenti, la lotta per il misterioso Premio diventa una battaglia per l'anima dell'umanità".

Secondo quanto anticipato, Marisa Abela dovrebbe interpretare l'archeologa Kate, interesse sentimentale di MacLeod nel presente, mentre Karen Gillan sarà la sua moglie scozzese e mortale nel passato. Nel cast anche il premi Oscar Russell Crowe nei panni del mentore Ramírez e Djimon Hounsou in quelli di un guerriero immotale proveniente dall'Africa.

Che cosa possiamo aspettarci dal reboot

Henry Cavill versione antico cavaliere nella serie Netflix The Witcher

Vista la presenza di Chad Stahelski alla regia, il nuovo Highlander si conferma un film ad alto tasso d'azione e spettacolarità, come ha confermato lo stesso Dave Bautista.

"Racconteremo una storia che parte dai primi anni del 1500 nelle Highlands e arriva fino ai giorni nostri, a New York e Hong Kong", ha detto Stahelski parlando del film. "Ci sono grandi opportunità per l'azione. C'è la possibilità di interpretare un personaggio che non molti riescono a interpretare. Sarà anche una storia d'amore, ma non in senso tradizionale. Con John Wick, ho imparato molto su come adattare un po' la narrazione. Sono partito da questo concetto: hai un uomo che è vivo da oltre 500 anni. È l'ultima persona al mondo che avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Quindi copriremo un arco narrativo piuttosto ampio. E hai la possibilità di conoscere qualcuno che si è allenato per oltre 500 anni e ha praticato molti tipi di arti marziali. Ecco l'assist per realizzare battaglie spettacolari".