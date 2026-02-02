Highlander: Henry Cavill è Connor MacLeod in un video dal set

La star britannica è impegnata sul set nella città di Londra e online sono apparse alcune immagini che regalano delle anticipazioni.

Le riprese del reboot di Highlander sono attualmente in corso e un video dal set mostra il protagonista Henry Cavill impegnato in alcuni ciak a Londra.

Il film, che è diretto da Chad Stahelski, arriverà nelle sale cinematografiche il 2027, dopo vari slittamenti causati anche da un infortunio subito dall'attore che ha obbligato la produzione a una lunga pausa.

Le anticipazioni dal set del reboot di Highlander

Il video dal set della nuova versione della storia del guerriero immortale al centro della trama di Highlander mostra Henry Cavill nella parte di Connor MacLoed mentre sta guidando una moto.

L'attore britannico, che aveva condiviso le prime foto ufficiali alcuni giorni fa, ha girato anche alcune scene sotto la pioggia con Jeremy Irons che avrà la parte di un gruppo chiamato Gli Osservatori, che considera gli immortali come una minaccia per l'umanità.

Ecco il breve video e alcuni scatti realizzati sul set:

La sinossi del film con Cavill

Il film racconterà la storia di Connor che, secoli dopo la sua prima morte in un campo di battaglia scozzese, vive in tranquillità nel mondo moderno, tormentato dalla perdita e del ciclo di violenza senza fine tra la sua gente.

Quando riemerge lo spietato immortale Kurgan, sostenuto da un'organizzazione segreta che vuole scoprire il segreto della vita eterna, Connor è costretto a tornare in azione, venendo coinvolto in una battaglia antica mortale.

Guidato dal suo mentore Ramirez e un'alleata mortale, l'archeologa Kate Bennett, Connor deve affrontare il suo passato e riscoprire il proprio scopo. Mentre gli immortali si scontrano attraverso il tempo e i continenti, la lotta per il misterioso 'Premio' diventa una battaglia per l'anima dell'umanità.

Russell Crowe avrà la parte di Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, mentre Dave Bautista sarà Kurgan. Tra gli interpreti ci saranno inoltre Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Drew McIntyre, Jeremy Irons, Max Zhang, Siobhan Cullen, Jeon Jong-seo, e Kevin McKidd.