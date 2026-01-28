Highlander: Henry Cavill condivide le prime foto dell'atteso reboot

Henry Cavill, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso le prime foto che lo ritraggono sul set del reboot di Highlander.

La star britannica è stata scelta dal regista Chad Stahelski, che ha già portato al successo John Wick, per interpretare il guerriero immortale.

Le foto condivise dalla star

Sul suo post, Henry Cavill ha dichiarato: "Buon First Look per Highlander! Questo è stato un percorso piuttosto complicato per me, e ve ne parlerò quando sarà arrivato il momento giusto, ma poter condividere questo è speciale".

L'attore ha concluso condividendo un messaggio per i fan: "Spero vi piaccia".

Il protagonista, negli scatti, viene ritratto anche mentre tiene in mano una spada e si trova in due location diverse.

I fan di Highlander stanno attendendo l'inizio delle riprese da alcuni anni: nel 2021 era infatti stato annunciato il coinvolgimento di Henry Cavill. La produzione del film, tuttavia, aveva dovuto essere posticipata anche a causa di un infortunio che aveva costretto Henry a concedersi una lunga pausa per riuscire a recuperare la forma fisica necessaria ai ciak.

Nel cast ci sono inoltre Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang.

La fotografia e l'atmosfera sembrano ricordare in parte lo stile che ha contribuito a rendere i film di John Wick un successo internazionale.

Chi ha realizzato il reboot

La sceneggiatura è firmata da Michael Finch, che ha lavorato sulle precedenti bozze firmate da Ryan J. Condal e Kerry Williamson.

La versione originale di Highlander - L'ultimo immortale aveva come star Christopher Lambert nel ruolo del guerriero scozzese immortale Connor MacLeod.

Il successo ottenuto dal progetto, distribuito nelle sale nel 1986, aveva poi dato vita ad alcuni sequel, a una serie tv, e a dei romanzi spinoff.