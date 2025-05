Highlander: fissata la data d’inizio riprese per il reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski

Dopo il successo di John Wick 4, Chad Stahelski guarda avanti e si prepara a dirigere il reboot di Highlander, con Henry Cavill come protagonista.

Dopo il recente capitolo della saga di John Wick, Chad Stahelski si appresta a lanciarsi in una nuova avventura cinematografica: il reboot di Highlander. Il progetto, a lungo in fase di sviluppo, sta finalmente prendendo forma, e Henry Cavill è stato scelto per interpretare il ruolo principale.

Il ritorno di Highlander: cosa sappiamo finora

Negli ultimi anni, la produzione ha subito diversi rallentamenti. Inizialmente, Stahelski aveva annunciato l'inizio delle riprese per gennaio, ma la lavorazione di Ballerina, spin-off di John Wick, ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Tuttavia, in una recente intervista a Collider, il regista ha confermato che le riprese di Highlander inizieranno a settembre. Se la tabella di marcia sarà rispettata, il film potrebbe arrivare nelle sale tra il 2027 e il 2028.

Highlander

Secondo quanto riportato da Deadline, Amazon/MGM e il produttore Scott Stuber hanno acquisito i diritti del reboot. La sceneggiatura è firmata da Michael Finch, già co-autore di John Wick 4.

Il film promette di riflettere il tratto distintivo di Stahelski: sequenze d'azione coreografate con precisione e particolare attenzione ai duelli con la spada. Il risultato finale potrebbe dunque discostarsi stilisticamente dall'originale del 1986, che diede vita a una saga con ben tre sequel.

"È un progetto a cui tengo molto", ha raccontato Stahelski a Collider. "Mi affascina l'idea dell'immortalità e delle storie d'amore che attraversano i secoli. È un'occasione per unire elementi epici e fantascientifici in un'unica grande narrazione".

Lo stunt Chad Stahelski sul set del film V for Vendetta

In origine, le riprese avrebbero dovuto iniziare nell'autunno scorso, ma l'impegno su Ballerina, diretto da Len Wiseman con Ana de Armas, ha richiesto nuovi interventi, inclusi ulteriori ciak d'azione. Stahelski avrebbe partecipato attivamente a quelle sessioni, tanto da essere indicato da alcuni come regista non accreditato del progetto.

Con un passato da stuntman e coordinatore delle scene d'azione - celebre soprattutto per il lavoro come controfigura di Keanu Reeves in Matrix - Stahelski è passato alla regia nel 2014 con il primo John Wick. Con Highlander, si appresta a firmare il suo primo film al di fuori del franchise che lo ha reso noto.