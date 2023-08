Highlander, il regista parla del film con Henry Cavill:'È un po' un prequel'

Da un paio d'anni è ufficiale la notizia della scelta di Henry Cavill protagonista di un nuovo film di Highlander, a distanza di parecchi anni dall'ultimo capitolo cinematografico. Al timone del progetto il regista di John Wick Chad Stahelski, per quella che si preannuncia come una rivisitazione moderna della secolare faida di Connor MacLeod.

Intervenuto al podcast Happy So Confused, Stahelski ha aggiornato i fan sulla lavorazione del film, confermando che si tratterà di un prequel:"Penso che adesso abbiamo degli elementi molto buoni. Il problema è che quando hai lo slogan 'ce ne può essere solo uno', non puoi semplicemente uccidere tutti la prima volta. Ti dirò, la nostra storia coinvolge i medesimi personaggi, ma abbiamo inserito degli elementi delle serie tv e stiamo cercando di realizzare una sorta di prequel che porterà agli eventi di Il grande incontro, in maniera tale da avere lo spazio giusto per crescere".

Dal 2008 in poi si sono succedute diversi nomi per Highlander, da Justin Lin a Juan Carlos Fresnadillo alla regia. Il personaggio al cinema è conosciuto grazie all'interpretazione di Christopher Lambert nel primo film del 1986 e nel successivo sequel.

Highlander

Henry Cavill potrebbe essere il degno erede di Highlander, dopo essersi cimentato in altri ruoli iconici come Superman e Geralt di Rivia nella serie The Witcher.