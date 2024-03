Madame Web, la reazione criptica di Hideo Kojima al film diventa virale

Come gli capita spesso, Hideo Kojima approfitta spesso dei social per dire la sua sulle nuove uscite al cinema, ma per Madame Web non ha speso molte parole e la sua reazione al film Sony è subito diventata virale sul web.

Kojima, celebre per il suo lavoro su videogiochi di successo come Metal Gear Solid e Death Stranding, ha condiviso un commento su X su Madame Web. Il post in sé è vago, in quanto include immagini tratte dai poster insieme alla semplice frase: "Ho visto Madame Web al cinema".

Il post è stato apprezzato più di 129.000 volte. Pur non essendo un vero e proprio insulto al film, questo è stato visto come un commento negativo, visto che Kojima argomenta parecchio il suo parere per i film che gli sono piaciuti. Per esempio, è stato molto articolato quando ha condiviso i suoi pensieri su altri film Marvel, come Avengers: Endgame mentre è noto per aver condiviso recensioni di una sola frase per altri film, alcuni dei quali sono stati stroncati, quindi si pensa che questo sia il suo modo di dire che non gli piace un particolare film.

Non è una sorpresa che Hideo Kojima non sia rimasto impressionato da Madame Web. Questa è stata una reazione comune sia da parte della critica che degli spettatori, poiché il film è stato pesantemente bocciato dopo la sua uscita.

Madame Web ha già condannato l'universo cinematografico Sony su Spider-Man?

Su Rotten Tomatoes Madame Web ha ottenuto un punteggio del 13%, addirittura inferiore a quello di Morbius, che deteneva il precedente record negativo di film con la valutazione più bassa dell'Universo Spider-Man della Sony. Anche il punteggio del pubblico è molto basso, pari al 57%.