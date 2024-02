Moon Knight, Hideo Kojima dice la sua sullo show: 'Oscar Isaac patetico e poco attraente'

Moon Knight, la miniserie Marvel per Disney+ con Oscar Isaac, ha debuttato nel 2022, ma Hideo Kojima ha trovato solo adesso il tempo di guardarla. Essendo un noto cinefilo, non sorprende che il brillante creatore di videogame abbia numerosi arretrati da smaltire e dopo aver iniziato Moon Knight ha deciso di dire la sua con un lungo post su X che elogia Oscar Isaac definendolo "patetico e poco attraente".

Moon Knight: Oscar Isaac in una scena

Hideo Kojima spiega che, da amante dei supporti fisici, si godrà l'intera serie solo quando arriverà in Blu-ray, ma nel frattempo ha guardato il primo episodio su Disney+, streamer a cui si è abbonato di recente per guardare il suo documentario, Hideo Kojima: Connecting Worlds.

L'opinione del cinefilo Kojima

Qui la nostra recensione del primo episodio di Moon Knight. Hideo Kojima ha lodato lo show in modo piuttosto curioso, dichiarando il suo amore per la performance di Oscar Isaac, fresco di ingaggio nel ruolo di Solid Snake in un adattamento di Metal Gear Solid attualmente nel limbo.

"È così originale! L'opera d'arte, il mondo, la direzione, il ritmo! È diversa da qualsiasi serie sui supereroi che abbia mai visto", scrive Kojima. "Soprattutto, il personaggio principale, Stephen, è solo e debole. Non avrei mai immaginato un Oscar Isaac così patetico e poco attraente. Ma questa è la cosa buona. Oscar Isaac riesce ad assumere questo difficile ruolo".

A ribadire l'amore per Oscar Isaac, Kojima ha poi condiviso una foto insieme all'attore scattata nel 2019 che trovate qui sopra.