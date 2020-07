Hideo Kojima: "Luca Marinelli sarebbe un perfetto Solid Snake"

Hideo Kojima ha rivelato di aver notato Luca Marinelli grazie a film come The Old Guard e di considerare l'attore italiano un perfetto interprete per Solid Snake.

Il commento è stato compiuto con un post pubblicato su Instagram in cui si parla degli attori e creatori che hanno attirato la sua attenzione negli ultimi mesi.

Nel suo messaggio Hideo Kojima ha scritto: "Ci sono molti attori che seguo. Luca Marinelli recentemente ha attirato la mia attenzione dopo aver visto The Old Guard e Martin Eden". L'artista ha proseguito: "Ha interpretato un notevole villain in Lo chiamavano Jeeg Robot, ma penso che avrà successo molto presto e la sua popolarità aumenterà".

Il post di Kojima si concludeva con un interessante riflessione: "Penso inoltre che se indossasse una bandana sarebbe una copia perfetta di Solid Snake!".

Metal Gear Solid, la creazione più famosa di Kojima, da tempo sembra destinata a diventare un film prodotto da Sony e alla regia dovrebbe essere impegnato Jordan Vogt-Roberts. L'appoggio da parte di Kojima di una possibile presenza nel cast di Marinelli potrebbe forse permettere all'attore italiano di ottenere il prestigioso ruolo in uno dei progetti maggiormente attesi da parte degli appassionati di videogame.