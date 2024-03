Dune - Parte 2, Hideo Kojima euforico per il film di Villeneuve: 'Questo è cinema'

Dopo aver espresso la sua non troppo criptica opinione su Madame Web, Hideo Kojima è tornato sui social per condividere il suo entusiasmo su Dune - Parte Due, che il guru dei videogame non ha esitato a definire "puro cinema".

Per Kojima sembrava iniziato il tempo di guardare i film sul tablet o sullo smartphone, ma proprio la pellicola fantascientifica di Denis Villeneuve lo ha fatto ricredere ancora una volta:

"Anche se sono un appassionato di cinema, stavo iniziando a pensare che fosse giunto il momento di iniziare a guardare i film sul mio smartphone o sul tablet. Tuttavia, quando ho visto Dune - Parte 2, i miei rigidi modi di pensare si sono sgretolati come sabbia! Il film descrive meticolosamente il mondo inesistente di Arrakis, dandogli vita con dettagli e un realismo senza precedenti. Mentre ritrae la rivoluzione e l'amore, la paura e lo stupore sullo stesso asse, cattura magnificamente la distruzione e l'estetismo in più bellissimi strati. Questo film grida: 'Questo è cinema!' e fornisce il "pepe" di cui abbiamo bisogno per vivere. Questo capolavoro di Denis diventerà probabilmente una 'resistenza' che ritarderà notevolmente la diffusione dei servizi in abbonamento".

Dune - Parte Due esplode al box-office

Dopo soli quattro giorni dall'uscita nelle sale, Dune - Parte Due è già il maggior incasso del 2024 con oltre 190 milioni di dollari in tutto il mondo, che potrebbero superare la soglia dei 200 milioni tra pochissimo.

Il film esplora il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che si unisce a Chani (Zendaya) e ai Fremen mentre s'incammina sulla via della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovrà scegliere tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, impegnandosi a prevenire un terribile futuro. Nel cast anche Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Christopher Walken, Léa Seydoux, Florence Pugh e Austin Butler.