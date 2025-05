Hideo Kojima su Better Ma: "Non so perché Robbie Williams venga mostrato come scimmia, ma alla fine ho pianto"

Mancava il giudizio di Hideo Kojima sull'eccentrico biopic musicale Better Man. Un viaggio in aereo ha fornito al geniale creatore di videogame l'occasione per recuperare la pellicola dedicata alla popstar Robbie Williams ed esprimere puntualmente il suo giudizio sui social media.

"Ho visto BETTER MAN sull'aereo", ha twittato Kojima. "Non ho idea del perché Robbie Williams sia sempre rappresentato come uno scimpanzé, ma alla fine ero in lacrime. Alla mia festa di diploma, tanto tempo fa, proprio come nel film, ho cantato da solo MY WAY sul palco dell'auditorium: io la prima strofa, Tatsuo la seconda. Poi tutta la classe si è unita al ritornello. Mi ha fatto tornare in mente anche il mio defunto padre. Mi sono tornate in mente tante cose, e non sono riuscito a smettere di piangere fino alla fine dei titoli di coda."

In coda al commento, Kojima ha aggiunto alcune note su un altro film visto in aereo, il thriller Caddo Lake, scrivendo: "Anche CADDO LAKE, prodotto da Shyamalan, è stato davvero intrigante. Chissà se uscirà in Giappone. Non voglio rovinarvi la sorpresa, ma diciamo solo che è una storia di viaggi nel tempo. Altamente consigliato.".

Il ritorno di Death Stranding

Il volo misterioso in questione ha portato Hideo Jokima a Copenhagen, come svelano le foto scattate insieme al regista Nicolas Winding Refn pubblicate su X, ma al momento non è stata svelata la ragione dell'incontro.

L'8 giugno prenderà il via da Los Angeles il World Strand Tour 2, tournée globale che accompagnerà il lancio dell'attesissimo Death Stranding 2: On the Beach e che si concluderà proprio in Italia durante il Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. I fan del leggendario videogame potranno partecipare a eventi speciali in 12 città del mondo, celebrando il ritorno di Sam Porter Bridges - personaggio che ha le fattezze della star di The Walking Dead Norman Reedus, in un nuovo viaggio per riconnettere l'intera umanità. Al momento non è chiaro se Hideo Kojima interverrà personalmente durante il tour, ma gli eventi di ogni appuntamento verranno annunciati a ridosso della data. Questo è il secondo evento promozionale annunciato dalla Kojima Productions dopo Death Stranding: Strands of Harmony, tour di concerti di Death Stranding che toccherà 19 città e presenterà la musica del videogame eseguita da un'orchestra e cantanti dal vivo. Prima tappa l'8 novembre 2025 a Sydney, in Australia.

Come ha anticipato il lungo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, il videogame si svolgerà al di fuori del Nord America undici mesi dopo la fondazione dell'UCA. Sam Bridges, che ora conduce una vita tranquilla con Lou, si ritrova in Messico in seguito a una richiesta di Fragile. Qui Sam viene coinvolto in un incidente che alla fine lo condurrà in Australia. Dovrà attraversare l'intero continente per ricollegare una società frammentata, espandendo la Rete Chirale come parte di un'organizzazione privata.