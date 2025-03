Luca Marinelli a sorpresa nel trailer di Death Stranding 2 di Hideo Kojima

Da buon cinefilo, Hideo Kojima continua a collezionare talenti del grande schermo che farebbero arrossire qualsiasi produttore nei suoi videogame. Ne è una prova il trailer di Death Stranding 2: On the Beach in cui spunta perfino Luca Marinelli. Con lui, George Miller, Fatih Akin, Elle Fanning, Luca Marinelli e Shioli Kutsuna affiancano i "veterani" Léa Seydoux, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn e Guillermo del Toro. Il trailer, tra l'altro, annuncia l'uscita del videogame, prevista per il 26 giugno.

L'esclusiva per PlayStation 5 costerà $ 69,99 e sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 17 marzo. Chi acquista la Digital Deluxe Edition ($ 79,99) o la Collector's Edition ($ 229,99) avrà accesso anticipato a partire dal 24 giugno.

Che cosa ci dice il trailer di Death Stranding 2: On the Beach?

Hideo Kojima ha presentato il trailer lungo dieci minuti nel corso del SXSW Conference & Festivals che si tiene a Austin, Texas. Il promo si apre con due personaggi, uno dei quali è Neil, interpretato dall'attore italiano Luca Marinelli, che litigano tra loro. Già qualche anno fa il creatore di videogame aveva anticipato che Luca Marinelli sarebbe stato un perfetto Solid Snake e stavolta è riuscito a coinvolgerlo nella saga, anche se in ruolo diverso. Una chicca per i fan, nel trailer compare in un cameo anche la moglie di Marinelli, l'attrice tedesca Alissa Jung.

Gran parte dello spazio viene dedicato a Sam (Norman Reedus), che naviga tra i rifiuti con il suo carico affrontando il maltempo, una valanga e i mostri orribili tipici della saga. Tra le star ecco apparireFragile (Léa Seydoux), Tarman (George Miller), Higgs (Troy Baker), Tomorrow (Elle Fanning), Dollamn (Fatih Akin), Rainy (Shioli Kutsuna), The President (Alastair Duncan), Lucy (Alissa Jung), Heartman (Nicholas Winding Refn) e Doctor (Debra Wilson).

Verso la fine, il trailer mostra Neil con indosso una bandana che, come nota IGN, ricorda molto Solid Snake, il personaggio principale della famosa serie Metal Gear Solid di Kojima. L'inquadratura è inquietante, con rapidi flash che mostrano il suo volto sostituito a intermittenza da un teschio.

Per i suoi standard, nel trailer Hideo Kojima non ha rivelato molto sul nuovo capitolo, il tutto in un trailer lungo dieci minuti denso di intrighi e pervaso da un senso di mistero , il che non sorprende affatto vista la sua abilità nel marketing.

Il geniale creatore di videogame ha anche annunciato "The Strands of Harmony World Tour", un tour di concerti di Death Stranding che toccherà 19 città e presenterà la musica del videgome eseguita da un'orchestra e cantanti dal vivo. Prima tappa l'8 novembre 2025 a Sydney, in Australia.