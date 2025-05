Death Stranding 2: annunciato il tour mondiale, che toccherà anche Lucca Comics & Games

Lucca tra le tappe del tour di lancio Death Stranding 2: On the Beach, nuovo capitolo del popolarissimo videogame ideato da Hideo Kojima, appuntamento a novembre al Lucca Comics & Games.

Il segreto è stato svelato. Il tour mondiale di lancio di Death Stranding 2: On the Beach approderà anche al Lucca Comics & Games 2025. A sganciare la bomba la Kojima Productions del geniale creatore di videogame Hideo Kojima, subito rilanciata dai social media di Lucca Comics & Games.

Il nuovo capitolo del popolarissimo videogame Death Stranding verrà lanciato con un tour mondiale che prenderà il via a giugno e toccherà 12 città e svariati continenti per concludersi proprio a Lucca a novembre.

And so it begins... Più stealthy di Snake, il maestro ha svelato il lungo viaggio che porterà Sam Porter e Death... Pubblicato da Lucca Comics & Games su Giovedì 15 maggio 2025

Il tour più atteso dai fan dei videogame

Come specificato dai social media della Kojima Productions, i dettagli per ogni data del tour verranno svelati più avanti. Ecco le città coinvolte:

Anticipato da un lungo Luca Marinelli a sorpresa nel trailer di Death Stranding 2 di Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach uscirà su PlayStation 5 il 26 giugno.

Nel videogame Sam Porter (Norman Reedus) intraprende una missione per ricollegare i resti frammentati dell'umanità. Avventurandosi oltre l'UCA, Sam incontra nuovi compagni mentre si mette in viaggio per salvare ancora una volta un mondo in rovina, questa volta tormentato da una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci?