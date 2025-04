Better Man: il biopic su Robbie Williams arriva stasera su Sky Cinema

Una storia fuori dagli schemi per un artista fuori dagli schemi. Il film-evento diretto da Michael Gracey debutta in prima TV su Sky Cinema venerdì 18 aprile in prima serata.

Venerdì 18 aprile alle 21.15 arriva su Sky Cinema Uno il biopic evento Better Man, sul cantante britannico Robbie Williams, firmato dal regista Michael Gracey. Già disponibile on demand dal 16 aprile e in streaming su NOW, il film rivoluziona il genere con uno stile narrativo originale e una messa in scena visivamente ardita.

Un biopic che sfida le convenzioni

Better Man

Better Man non è il classico biopic, un film celebrativo sulla parabola di una rockstar. A rendere unica l'opera è l'approccio visionario del regista Michael Gracey (The Greatest Showman) e la scelta radicale di rappresentare Robbie Williams come lui stesso si è sentito nei momenti più oscuri: una scimmia, trascinata sul palco, priva di controllo. Questa potente metafora prende vita attraverso un uso innovativo della performance capture e della computer grafica, che trasformano Williams nel suo alter ego animalesco.

"Ballavo come una scimmia", raccontava l'ex Take That durante la stesura della sceneggiatura. "Ero completamente fuori di me, ma mi trascinavano sul palco per esibirmi come una scimmia". Una dichiarazione che ha ispirato il cuore del film, concepito come un viaggio emotivo e visivo nell'animo di un artista sempre in bilico tra gloria e fragilità.

Robbie Williams protagonista di Better Man

Robbie Williams in Better Man

Prodotto con uno sguardo profondamente intimo, Better Man ripercorre l'ascesa, la caduta e la rinascita della superstar britannica: dai primi passi nei Take That al successo planetario da solista, fino alla lotta contro le sue insicurezze. Robbie Williams interpreta se stesso, affiancato da un cast che include Jonno Davies, Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno e Alison Steadman.

L'opera è molto più di un racconto musicale: è un ritratto umano, un atto di coraggio artistico che mostra il dietro le quinte della fama, scavando nel rapporto conflittuale tra immagine pubblica e percezione personale.

Quando vedere Better Man su Sky Cinema

Better Man è disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW già da mercoledì 16 aprile, anche in versione 4K. Ma l'appuntamento in prima TV è per venerdì 18 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Una visione imperdibile per chi ama la musica, il cinema e le storie vere raccontate senza filtri.