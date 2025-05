Better Man: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray è in sconto su Amazon

Su Amazon potete attualmente trovare, in leggero sconto, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Better Man, il biopic su Robbie Williams.

Better Man in 4K: ascesa, crollo e redenzione nel ritratto di Robbie Williams

Distribuito in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray, Better Man si presenta come il biopic ufficiale su Robbie Williams, una delle voci più riconoscibili del panorama pop britannico. Il film, diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman), adotta un approccio narrativo non convenzionale, restituendo la traiettoria esistenziale e artistica del cantante attraverso una lente intima e spettacolare, senza rinunciare all'ironia e all'autoconsapevolezza che ne hanno sempre contraddistinto la figura pubblica.

Questa edizione vuole valorizzare l'impianto visivo dinamico e teatrale della regia, amplificando la componente musicale che attraversa l'intero racconto. Dall'infanzia turbolenta ai trionfi con i Take That, fino alla solitaria lotta contro le proprie fragilità, Better Man consegna allo spettatore un ritratto umano e stratificato.