Better Man: ecco perché in 4K UHD il biopic musicale su Robbie Williams è ancora più travolgente

Un film autobiografico davvero originale: eccessivo, esuberante, divertente. E con una coraggiosa scommessa vinta, quella di rappresentare Robbie Williams, che racconta la storia della sua vita dal suo punto di vista, con le fattezze di una scimmia. Tutto questo è Better Man, film diretto da Michael Gracey che ripercorre in modo decisamente straripante la storia della star del pop, il suo successo ma anche la caduta negli inferi, le crisi e i demoni che Williams ha affrontato, fino al momento della sua rinascita.

Robbie Williams è rappresentato con le fattezze di una scimmia

Un'opera visionaria e seducente, che ovviamente si basa molto anche sulla musica di Robbie Williams, le sue canzoni, i favolosi concerti. Un film che meritava un adeguato approdo in homevideo, cosa che è puntualmente avvenuta grazie a una tecnicamente eccelsa edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) targata Lucky Red e distribuita da Plaion Pictures, che ora vi andiamo a descrivere.

Il video 4K UHD è stupendamente fedele al look del film

L'edizione 4K UHD di Better Man

Di fronte alla frenetica e colorata esuberanza di Better Man, il compito del video 4K UHD non era semplice. Anche perché il look non è esattamente quello fatto per esaltare le potenzialità della codifica, senza contare le elaborazioni CGI e i numerosi effetti visivi. Ma le immagini del prodotto Lucky Red distribuito da Plaion riescono a convincere, anche per la capacità di riprodurre in modo adeguato i momenti volutamente sporchi e un aspetto generale tendenzialmente morbido, anche se il quadro conserva una sua nitidezza nonostante la grana di fondo decisamente rilevante ma sempre naturale.

Una scena musicale di Better Man

Insomma per precisi motivi di scelta stilistica non siamo di fronte a quei 4K dal dettaglio granitico, ma state certi che la definizione è comunque ottima e la visione appagante. Non ci sono sbavature e sul piano cromatico il video rispecchia la tormentata follia dela storia, con un mix piuttosto ricco di colori con tonalità spesso desaturate che rispecchiano l'atmosfera in qualche modo decadente del film, ma con la giusta intensità donata dall'HDR-10. Ottime anche le scene scure, con neri profondi e ombre compatte dalle quali emergono sempre i dettagli.

Audio straripante, c'è il Dolby Atmos anche per l'italiano

Steve Permberton interpreta il padre di Robbie Williams

Ma il pezzo forte dell'edizione, considerata la presenza di tanti brani musicali e dei concerti, è sicuramente l'audio. Un reparto che offre la graditissima sorpresa di poter apprezzare anche una traccia Dolby Atmos (con core Dolby True HD 7.1) anche per l'italiano, proprio come per l'originale. Si tratta di un ascolto potente, che ovviamente si esalta con canzoni e colonna sonora che abbracciano lo spettatore con energia e precisione da ogni lato, ma con una cura che si evidenzia anche nel paesaggio sonoro piuttosto esuberante tra fuochi d'artificio, momenti fantasy, folla ai concerti, echi e applausi, scene in auto e locali affollati. In questa traccia caratterizzata anche da un'ottima dinamica, i dialoghi restano sempre chiari e precisi.

Gli extra: interviste, featurette e un video musicale

Figlio e padre cantano assieme

Visto il tipo di film, ci si aspettava qualcosa in più dagli extra, che troviamo tutti sul disco blu-ray. La parte del leone la fanno le interviste, che durano in totale mezz'ora e coinvolgono il regista Michael Gracey (12'), Robbie Williams (4') e gli attori Jonno Davies (5'), Alison Steadman (3'), Kate Mulvany (3') e Steve Pemberton (3'). A seguire ci sono tre brevi featurette tipo dietro le quinte da 2 minuti ciascuna, il trailer e il video musicale Forbidden Road con introduzione di regista e artista.