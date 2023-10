Hercules: Danny DeVito dovrebbe tornare nei panni di Fil nel live-action Disney

Dopo la notizia che la Disney era al lavoro sulla versione live-action di Hercules, tutti hanno cominciato a sperare che Danny DeVito riprendesse il ruolo di Filottete e secondo le ultime novità dovrebbe accadere.

In un nuovo aggiornamento sui remake in live-action Disney in arrivo, The Disinsider ha analizzato anche la situazione di Hercules, adattamento dell'omonimo film d'animazione uscito nel 1997, suggerendo il ritorno di DeVito nel ruolo.

Guy Ritchie vorrebbe bissare il successo del remake di Aladdin al botteghino. Non c'è ancora una trama, ma questa dovrebbe seguire l'originale, con il protagonista Hercules, un semidio dotato di superforza cresciuto tra i mortali, che deve imparare a diventare un vero eroe per riguadagnare il suo posto sul Monte Olimpo, mentre il malvagio zio Ade trama la sua rovina.

Poco più di un anno fa abbiamo saputo che lo studio voleva lavorare con la superstar Ariana Grande, cui sarebbe stato proposto il ruolo di Meg. La popstar è stata impegnata con la Universal per i due film di Wicked - Part One.

Per quanto riguarda il protagonista, si erano fatti nomi come Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) e Taron Egerton (Kingsman). Va notato che il regista e i fratelli Russo (che nel frattempo saranno i produttori esecutivi) amano portare nei loro nuovi progetti i talenti con cui hanno lavorato in passato.

Danny DeVito ha espresso il desiderio di tornare nei panni di Filottete affermando: "Se non mi mettono in questo film, non hanno un briciolo di cervello, io sono il live-action di Herrcules!". Secondo il rumor, quindi tutt'altro che confermato, si prevede che lo studio riporterà DeVito nel ruolo di Phil.