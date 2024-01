Hercules, Guy Ritchie ha abbandonato il remake live action del film Disney

Le versioni live action dei remake Disney hanno seguito sinora traiettorie altalenanti, tra buoni successi e flop. Il prossimo appuntamento in agenda è quello di Hercules, che prevedeva inizialmente Guy Ritchie alla regia e i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo alla produzione, con David Callahan alla scrittura.

Voci anche sul cast, con i nomi di Ariana Grande e Taron Egerton come possibili opzioni per i ruoli di Meg e del protagonista Hercules. Ora qualcosa è cambiato: Guy Ritchie non dovrebbe più dirigere il live action di Hercules.

Cercasi regista

Ritchie sarebbe parecchio impegnato in altri progetti e non avrebbe spazio in agenda per un impegno gravoso come quello di un film Disney. A questo punto, nel caso la notizia venisse ufficialmente confermata, scatterebbe la ricerca di un nuovo regista.

Trentacinquesimo Classico Disney, uscito nel 1997, Hercules venne accolto da recensioni positive dal pubblico e dalla critica. Incassò 252,7 milioni di dollari in tutto il mondo e racconta la storia di Ercole, figlio di Zeus, che da bambino viene rapito dagli scagnozzi di Ade, dio degli inferi, finendo per vivere tra gli uomini come semidio.

Per dimostrare di essere degno di vivere sul monte Olimpo, Ercole dovrà dimostrare di essere un vero eroe, allenato dal satiro Filottete, e s'innamorerà della giovane Megara.