Hercules: Disney corteggia Dua Lipa per il ruolo di Megara nel remake live action

Sembra che la celebre cantante Dua Lipa sia in lizza per interpretare Meg nel prossimo remake live-action di Hercules.

In seguito a voci insistenti, nel 2022 abbiamo saputo che la Disney stava ufficialmente procedendo con un remake live-action di Hercules, con Guy Ritchie, regista di Aladdin, a dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, come produttori.

Da allora, gli aggiornamenti sono stati pochi e distanti tra loro, e siamo ancora in attesa di scoprire quali attori daranno vita ai personaggi principali. Anche se tempo fa siamo venuti a conoscenza che Ritchie ha abbandonato il remake del film Disney.

Voci precedenti hanno affermato che Taron Egerton e Ariana Grande erano in lizza per i ruoli di Hercules e Meg e, sebbene ci siano buone possibilità che vengano scelti, potremmo aggiungere un altro nome alla lista di possibili interpreti di Meg.

Hercules: Danny DeVito dovrebbe tornare nei panni di Fil nel live-action Disney

Dua Lipa corteggiata dalla Disney

Secondo l'affidabile fonte Disney DisInsider, la megastar del pop Dua Lipa potrebbe essere una delle candidate per il ruolo di Meg. La fonte non dice se sia effettivamente in trattativa, ma solo che allo studio "piace" per la parte.

Lipa non ha molta esperienza di recitazione, avendo fatto un breve cameo in Barbie e interpretato un ruolo secondario in Argylle, ma si dice che sia pronta a fare il botto a Hollywood. Nel film d'animazione originale all'inizio Megara è una riluttante alleata del malvagio Ade, ma in seguito tradisce il cattivo e si innamora sinceramente di Hercules.

In un'intervista del 2022, i Russo hanno spiegato come sono stati coinvolti nel progetto e hanno sottolineato che non avevano intenzione di fare una "traduzione letterale" dell'originale. "Sia noi che i nostri figli siamo fanatici di Hercules", ha dichiarato Anthony. "Avevamo sentito che la Disney era interessata a rivisitarlo e noi siamo innamorati dell'originale. Abbiamo spiegato perché ci sembrava giusto produrre quel film ed eccoci qui".

"Penso che si debba sempre portare qualcosa, perché dal nostro punto di vista di narratori, non è avvincente per noi fare una traduzione letterale. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel", ha aggiunto Joe. "Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché pensiamo che se la gente vuole quella storia può andare a leggersela. Noi vi daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che sia coerente con l'originale e che si ispiri ad esso, ma introdurremo anche alcuni nuovi elementi".