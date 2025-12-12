Justice League: questa scena vietata ai minori di Zack Snyder diventa canonica nei fumetti DC

Sembra che una delle sequenze introdotte dal regista nel suo DC Extended Universe e che riguardano i poteri di un personaggio sia diventata parte del canone dei fumetti della DC Comics

Gli eroi della Justice League stanno affrontando una delle sfide più letali della loro storia nell'evento a fumetti DC K.O., e pare che uno degli attacchi più disturbanti creati da Zack Snyder per il suo DCEU sia stato adattato e usato per uccidere uno dei membri fondatori del team.

Il cambiamento più drammatico rispetto ai fumetti nel DCEU di Zack Snyder è arrivato con l'introduzione dell'Aquaman di Jason Momoa in Batman v Superman: Dawn of Justice. Al contrario, l'introduzione della Mera di Amber Heard in Justice League è stata molto più vicina alle aspettative.

Principalmente in termini di poteri: non solo era capace di muoversi sott'acqua come Aquaman, ma anche di controllarla con la sua caratteristica idrocinesi. Con una sola eccezione.

Zack Snyder's Justice League: Steppenwolf in una foto del film

L'intuizione di Zack Snyder nel suo Justice League

Nella storia dei fumetti DC, la capacità unica di Mera di manipolare l'acqua è stata utilizzata in modi ingegnosi oltre a quelli più ovvi. Tra gli usi più invasivi, il potere di Mera le ha permesso, in rare occasioni, di rimuovere l'acqua dal corpo di un essere umano o di un Atlantideo. Un processo che può causare disidratazione stordente, nausea e indebolimento... ma mai qualcosa di cruento. Eppure in Zack Snyder's Justice League, tutto questo è cambiato.

L'invasione di Steppenwolf nel territorio di Atlantide ha visto l'intera squadra di guardie di Mera massacrata in pochi secondi, costringendo l'eroina a estrarre l'acqua in eccesso dal volto di un confuso Steppenwolf... per poi restare a bocca aperta insieme a tutti gli altri, mentre il villain si contorceva e sussultava e l'acqua espulsa diventava rosso sangue.

Steppenwolf ha presto colpito Mera con violenza per fermare l'attacco, ma l'intenzione era chiara: con la sua vita in pericolo, Mera aveva usato il suo potere per estrarre dal corpo del nemico non solo l'acqua, ma anche il sangue. E ora i fumetti ufficiali hanno davvero integrato questo brutale attacco nell'arsenale di Aquaman.

Aquaman contro Hawkman nei fumetti DC

Aquaman riesce a controllare il sangue nei fumetti DC

Nel nuovo evento DC, Aquaman ha ottenuto per sé il potere di controllare l'acqua di Mera, essendo stato scelto come il nuovo "Avatar del Blu". Con tutti i suoi poteri evoluti a livelli completamente nuovi, è un pessimo momento per Hawkman per affrontare il Re di Atlantide nei round iniziali del torneo DC K.O..

Dopo essere stato affogato da Aquaman, Hawkman elabora un piano. Portando Aquaman fuori da un ambiente pieno di umidità e nel freddo vuoto dello spazio, crede di aver privato Arthur di qualsiasi risorsa acquatica da usare come arma. Sfortunatamente, questa versione di Aquaman sembra aver visto Zack Snyder's Justice League. Prendendo il controllo di tutto il sangue e dell'umidità all'interno del corpo di Hawkman, Arthur mette in atto lo stesso piano usato da Mera, solo che in questo caso riesce a portare a termine l'attacco, estraendo tutto il sangue dal corpo di Hawkman causando così la sua morte.