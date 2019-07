Henry Cavill vuole interpretare di nuovo Superman?

Henry Cavill sarebbe ancora interessato a interpretare Superman, l'iconico supereroe dei film tratti dai fumetti della DC. A sostenerlo è un fan incontrato dalla star al San Diego Comic-Con e con cui avrebbe accennato a questa possilità.

Il ruolo di Clark Kent è stato interpretato nei più recenti cinecomic tratti dai fumetti della DC da Henry Cavill e l'attore, secondo quanto ha dichiarato un fan, spera ancora che Warner Bros. decida di ordinare un sequel di L'uomo d'acciaio.

La star avrebbe spiegato che vorrebbe recitare in un film in grado di esplorare che conseguenze ha il potere assoluto su chi lo possiede.

Non essendoci però un video che riporti le sue dichiarazioni o altri "testimoni", le parole riportate dal fan vanno considerate tenendo conto che non c'è alcuna conferma. Per ora, inoltre, lo studio non sembra aver intenzione di riportare sul grande schermo le avventure di Clark Kent, tuttavia bisognerà attendere prima di scoprire se ci sono dei progetti in corso per il personaggio.

He said he still wants to play superman. Wants a sequel to Man of Steel. Wants to explore how it effects someone with absolute power, so many stories to tell what makes him tick — Roger Roecken (@i6Hitman) July 24, 2019

Nell'attesa di scoprire i progetti dello studio, Henry Cavill sarà il protagonista di The Witcher, la serie tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski. Composta da otto episodi, The Witcher arriverà su Netflix tra dicembre 2019 e i primi mesi del 2020. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witchers, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca del proprio posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt di Rivia, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.