Henry Cavill ironizza: 'Non ho molta fortuna con le scene post-credit'

Henry Cavill ha ironizzato sulle scene post-credit, sostenendo che non gli portano particolare fortuna.

L'attore stava presentando il suo nuovo film The Ministry of Ungentlemanly Warfare quando ha fatto il commento riportato online da Insider.

La battuta dell'attore

Il protagonista del nuovo film diretto da Guy Ritchie ha infatti dichiarato: "Si è scoperto che non ho molta fortuna con le scene post-credit. Quindi, potrei rinunciarci".

Henry Cavill ha parlato poi della sua precedente collaborazione con il regista, The Man From U.N.C.L.E., con star Alicia Vikander e Armie Hammer, aggiungendo poi che era "apparso in una scena post-credit" di King Arthur - Il potere della spada, probabilmente facendo una battuta sul flop ai box office che ha impedito il via libera alla produzione del sequel. Il film, infatti, non ha alcuna scena sui titoli di coda e l'attore non appare nel progetto.

La scena post-credit che ha scatenato il commento ironico di Henry è invece quella di Black Adam, il cinecomic del 2022 prodotto dai DC Studios e con star Dwayne Johnson, in cui ritornava in scena con il ruolo di Superman.

L'addio a Superman

L'attore aveva dichiarato che si trattava solo di un'anticipazione di quello che sarebbe accaduto in futuro, ringraziando i fan per la loro pazienza e assicurando che sarebbe stata ripagata. Due mesi dopo il suo ritorno è stato però cancellato dall'arrivo di James Gunn e Peter Safran, diventati co-CEO dei DC Studios.

Il regista di Guardiani della Galassia aveva inoltre annunciato che stava scrivendo un reboot di Superman, aggiungendo inoltre che aveva incontrato Henry, sottolineando che erano grandi fan e spiegando che avevano parlato della possibilità di lavorare insieme in futuro.

Cavill aveva quindi commentato che non sarebbe ritornato con la parte di Clark Kent, anche se lo studio aveva dato il via libera al suo annuncio compiuto a ottobre. Henry aveva quindi sottolineato che rispetta il fatto che James e Peter avessero un universo da costruire, e augurando loro il meglio.