James Bond: 2,3 milioni di visualizzazioni per il trailer con Henry Cavill e Margot Robbie, ma è un fake

Henry Cavill nei panni di James Bond? Ai fan non dispiacerebbe, visto il successo del fake trailer che ha ottenuto 2,3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il trailer di Bond 26 generato con l'AI introduce lo 007 di Cavill usando un mix di materiale video da altri film e vede perfino Margot Robbie nei panni di una Bond.

Falso che più falso non si può, ma il grande pubblico non lo ha disdegnato affatto cliccando sul trailer a più non posso.

"Tenete presente che questo video è un concept trailer creato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento", ha precisato KHStudio, che ha creato il promo. "Ho incorporato meticolosamente vari effetti, sound design, tecnologie di intelligenza artificiale, analisi dei film e altri elementi per dare vita alla mia visione. Il suo scopo è puramente artistico, con l'obiettivo di intrattenere e coinvolgere la community di YouTube. Il mio obiettivo è mostrare la mia creatività e le mie capacità narrative attraverso questo trailer. Grazie per il vostro supporto e tuffiamoci nel mondo dell'immaginazione".

D'altronde il trailer è tutt'altro che perfetto, vista l'assenza di vero spettacolo e l'accento americano con cui parla il britannico Cavill, il che è un po' strano.

Una James Bond femmina? Era un'idea sul tavolo fin dagli anni '50

Chi sarà James Bond?

Per anni, i fan di Henry Cavill hanno sperato che l'attore succedesse a Daniel Craig nell'iconico ruolo di superspia. Nelle ultime settimane, Aaron Taylor-Johnson è emerso come prima scelta per il futuro Bond, anche se tutto è ancora da decidere. Interrogato per l'ennesima volta sull'affaire Bond, Henry Cavill ha ammesso che non gli dispiacerebbe interpretare l'affascinante 007, ma forse è troppo vecchio.