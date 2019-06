Henry Cavill sarà Sherlock Holmes nel film Enola Holmes

Henry Cavill interpreterà l'iconico ruolo di Sherlock Holmes nel film Enola Holmes, il progetto che vede protagonista Millie Bobby Brown.

Il lungometraggio si basa sulla serie di romanzi scritti da Nancy Springer in cui si raccontano le avventure e le indagini di Enola, la sorella minore di Sherlock e Mycroft.

Il cast di Enola Holmes può contare anche sulla presenza di Helena Bonham Carter nel ruolo della madre di Enola, parte affidata ovviamente a Millie Bobby Brown. Per ora non è invece stato rivelato il nome dell'attore che sarà Mycroft, il fratello del famoso detective creato da Arthur Conan Doyle e che avrà il volto di Henry Cavill.

Alla regia del film ci sarà Harry Bradbeer, mentre la sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, recentemente autore dell'adattamento per il piccolo schermo di His Dark Materials.

La serie di romanzi ha preso il via nel 2006 con The Case of the Missing Marquees e per ora sono stati pubblicati sei libri dedicati ai misteri risolti dalla giovane.

La star di Stranger Things sarà inoltre coinvolta come produttrice tramite la sua PCMA Productions, mentre le riprese di Enola Holmes inizieranno in estate.

Sherlock Holmes: oltre un secolo d'indagini su pellicola e TV