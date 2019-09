Henry Cavill ammicca a Superman in una nuova foto su Instagram

Henry Cavill potrebbe non interpretare più il ruolo di Superman nel DC Extended Universe, ma questo non significa che l'Uomo d'Acciaio non faccia ancora parte della sua vita, come dimostra una foto pubblicata su Instagram.

Qualche giorno fa Henry Cavill ha condiviso una sua foto in sella a una moto Ducati, mostrando il suo casco integrale decorato coi fumetti di Superman.

Il futuro di Henry Cavill nel DCEU è un vero e proprio enigma. Dopoi un diverbio contrattuale con Warner Bros., era circolata voce che l'attore avesse rotto i rapporti con lo studio, voce poi smentita.

Il collega Jason Momoa tempo fa ha dichiarato: "Ho parlato con Henry, e non ha nessuna intenzione di lasciare il personaggio di Superman. Lo ama e ne è coinvolto al 100%."

Il Superman di Henry Cavill, per adesso, continua a esistere nel DCEU, con uno stunt double che ha interpretato un breve cameo nel finale di Shazam!. Il cameo non mostra la faccia di Cavill, anche se era volontà del tema creativo di averlo nel film, come ha ammesso il regista David F. Sandberg.

Nel frattempo DC ha pianificato l'uscita dei prossimi lavori del DCEU: l'acclamato Joker uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre. Seguiranno Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn),Wonder Woman 1984, e nel 2021 The Batman, Suicide Squad 2 e Aquaman 2.

Prossimamente vedremo Henry Cavill protagonista dell'attesa serie fantasy Netflix The Witcher.