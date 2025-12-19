Helena Prestes dopo le accuse di Fabrizio Corona: “Io sto con Alfonso Signorini”

Il mondo del Grande Fratello è travolto da una bufera che molti media hanno già etichettato come il sistema Signorini. Le pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona hanno acceso una vera e propria tempesta mediatica, spaccando l'opinione pubblica e coinvolgendo numerosi ex protagonisti del programma. In questo contesto infuocato emerge però una voce fuori dal coro: Helena Prestes, che ha deciso di esporsi in prima persona per difendere Alfonso Signorini.

L'intervento di Helena Prestes

Mentre sui social impazzano indiscrezioni e polemiche, la modella ed ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un messaggio su X per manifestare il suo pieno sostegno al conduttore. Helena ha invitato tutti a rispettare la presunzione di innocenza, ribadendo come una carriera non possa essere distrutta da accuse non supportate da prove concrete e alimentate dal gossip online. Prestes ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello condotta da Signorini, durante la quale ha conosciuto Javier Martinez, suo attuale compagno.

Le accuse di Fabrizio Corona: il presunto "Sistema Signorini"

Le polemiche sono esplose dopo l'ultima puntata del format web di Fabrizio Corona, Falsissimo, dal titolo emblematico "Il prezzo del successo". Secondo l'ex re dei paparazzi, esisterebbe da anni un meccanismo consolidato che ruoterebbe attorno al casting del Grande Fratello e alla visibilità offerta dal settimanale Chi. Tra le accuse principali:

Scambio di favori: Corona parla di presunti favori sessuali o dell'invio di foto intime in cambio dell'accesso al reality o di spazio mediatico.

Corona parla di presunti favori sessuali o dell'invio di foto intime in cambio dell'accesso al reality o di spazio mediatico. Testimonianze ed elementi a supporto: Sono stati citati ex concorrenti come Antonio Medugno , mostrando presunti estratti di chat che indicherebbero approcci privati e insistenti prima dell'ingresso nel programma.

Sono stati citati ex concorrenti come , mostrando presunti estratti di chat che indicherebbero approcci privati e insistenti prima dell'ingresso nel programma. Il caso Medugno: Secondo il racconto di Corona, la partecipazione di Medugno al Grande Fratello sarebbe avvenuta solo dopo una serie di contatti privati, considerati parte integrante di questo presunto "sistema". Narrazione avallata dall'ex manager di Medugni.

Helena Prestes

Le parole di Helena in difesa di Signorini

Con toni decisi, Helena Prestes ha voluto prendere le distanze dal linciaggio mediatico, dichiarando: "Prima di condannare Alfonso Signorini ricordiamolo: non c'è alcuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Ha scelto il silenzio e la via legale, non la rissa sui social. Una carriera non si cancella con il gossip. Merita rispetto. Io sto con Alfonso Signorini."

La modella brasiliana ha apprezzato la scelta del conduttore del Grande Fratello Vip, che dovrebbe tornare su Canale 5 dal primo marzo, di affidarsi ai propri legali anziché rispondere pubblicamente alle provocazioni. Una linea confermata dallo stesso Signorini in una breve dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera.

Le reazioni degli altri ex concorrenti

Non tutti, però, hanno preso le parti del conduttore. Alcuni ex inquilini della Casa, ognuno squalificato per violazioni del regolamento, hanno reagito in modo opposto:

Salvo Veneziano ha espresso apertamente la sua soddisfazione, scrivendo: "Oggi godo! Mi fate schifo tutti quelli che si sono venduti".

ha espresso apertamente la sua soddisfazione, scrivendo: "Oggi godo! Mi fate schifo tutti quelli che si sono venduti". Stefano Bettarini ha preferito un messaggio criptico, evocando il karma che "aspetta sulla riva del fiume".

ha preferito un messaggio criptico, evocando il karma che "aspetta sulla riva del fiume". Filippo Nardi, invece, ha parlato di voci di corridoio,sottolineando sottolineando che il suo provino si era svolto in modo del tutto regolare, pur ammettendo che alcune delle accuse mosse da Corona potrebbero essere vere.