Dopo Fabrizio Corona parla Filippo Nardi: "Alfonso Signorini? Giravano voci, fa il moralista ma..."

Le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini stanno dando modo ad alcuni ex concorrenti, squalificati durante la loro permanenza nella Casa più spiata d'Italia, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, è ora la volta di Filippo Nardi, che in una diretta su TikTok parla di presunte 'voci di corridoio' che, naturalmente, non lo hanno mai coinvolto direttamente.

Nel corso della sua lunga carriera televisiva alla guida del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato al timone di cinque edizioni e ha ospitato negli studi di Cinecittà centinaia di concorrenti. Alcuni di loro sono stati squalificati per comportamenti sanzionati dal regolamento del programma. Tra questi c'è anche Filippo Nardi, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, dopo essere stato uno dei protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello nel 2001.

Le parole di Filippo Nardi sulle accuse di Fabrizio Corona

Ora Nardi, a proposito del presunto "sistema Signorini" per accedere al Grande Fratello, denunciato da Fabrizio Corona, racconta di voci che aveva sentito all'epoca. Un modo per colpire il conduttore senza esporsi troppo: "Secondo me potrebbe anche essere vero. Penso che Signorini faccia il moralista, che si dipinga come paladino della giustizia, ma quelle persone lì magari possono avere più scheletri nell'armadio di tanti altri", afferma Nardi, riferendosi alle accuse emerse nel podcast.

E aggiunge: "Se ne sentiva parlare, c'erano voci di corridoio". Per quanto riguarda la sua esperienza personale, però, precisa: "Io sono sempre stato fortunato da questo punto di vista. Ho fatto un provino regolare. Nella mia vita sono stato spesso in televisione e non ho mai dovuto compromettermi in nessun modo, né l'avrei mai fatto. Però penso che andare con qualcuno nella speranza di andare in tv, quello sì che è un compromesso". Nel frattempo Alfonso Signorini ha preannunciato azioni legali contro Fabrizio Corona.

Perché Filippo Nardi fu squalificato dal Grande Fratello VIP 5

Riavvolgendo il nastro fino a dicembre 2020, ricordiamo perché Filippo Nardi fu squalificato dalreality show. L'ex gieffino di origini britanniche prese di mira Maria Teresa Ruta: prima la definì "borderline", poi una sera, mentre la conduttrice dormiva con la bocca aperta, pronunciò una frase contenente un riferimento volgare e offensivo, giudicato inaccettabile dalla produzione e dal pubblico. Un episodio che portò alla sua immediata esclusione dal reality.