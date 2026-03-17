Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi: "Pubblicherà delle sue foto..."

A poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona accende lo scontro con Ilary Blasi e Mediaset tra accuse, minacce e vecchie vicende che tornano improvvisamente a galla.

Un'ombra pesante si allunga sull'apertura delle luci della Casa del Grande Fratello, prevista per questa sera, martedì 17 marzo, con il debutto della nuova edizione del reality guidato da Ilary Blasi. Al centro delle polemiche c'è ancora una volta Fabrizio Corona, che nelle ultime ore ha alzato nuovamente i toni, prendendo di mira non solo il programma ma anche la sua nuova conduttrice.

Le accuse di Fabrizio Corona a Signorini e il caso esploso

Negli scorsi mesi, attraverso il suo podcast Falsissimo, Corona aveva attaccato duramente Alfonso Signorini, accusandolo di aver creato un presunto sistema televisivo poco trasparente. Secondo quanto dichiarato, chi voleva entrare nel reality avrebbe dovuto sottostare a dinamiche discutibili. A supporto delle sue accuse, Corona aveva mostrato alcune chat tra il giornalista e Antonio Medugno, ex concorrente del GFVip 6. Le dichiarazioni hanno generato un caso mediatico, culminato con una denuncia a Signorini da parte dello stesso Medugno per violenza sessuale ed estorsione.

Nuovo attacco: nel mirino Ilary Blasi e Mediaset

Ora Corona torna all'attacco, questa volta puntando direttamente contro Ilary Blasi e il gruppo Mediaset. L'ex re dei paparazzi ha dichiarato: "Non mi fermo finché non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere, come loro hanno spento me." Un riferimento alle azioni legali intraprese dalla famiglia Berlusconi, che avrebbero portato alla chiusura dei suoi profili social dopo alcune puntate del podcast.

Il passato di Corona con Ilary Blasi e il caso Totti

Fabrizio Corona ha inoltre rievocato un vecchio scontro con Ilary Blasi, risalente al 2018, legato alla relazione con Francesco Totti. All'epoca, poco prima del matrimonio e durante la gravidanza della conduttrice, Corona parlò di un presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, definendo la relazione con Blasi "costruita a tavolino". Durante un acceso confronto televisivo, la Blasi lo definì "caciottaro". Oggi Corona riprende lo scontro usando lo stesso termine e minacciando la pubblicazione di vecchie fotografie della conduttrice.

Il presunto "scoop" si è però rapidamente ridimensionato. Le immagini a cui Corona fa riferimento sarebbero vecchi scatti realizzati dal fotografo Angelo Genovese: foto in biancheria, dal contenuto erotico ma non pornografico.

Sciopero della fame e nuove minacce dell'ex re dei paparazzi

Nel frattempo, Corona ha annunciato l'intenzione di iniziare uno sciopero della fame davanti alla Procura di Milano, per chiedere lo sblocco dei suoi profili social. Non solo: ha promesso nuove rivelazioni. In un primo momento aveva parlato di inchieste sul mondo del calcio, ma recentemente ha dichiarato che il suo prossimo obiettivo potrebbe essere la famiglia Agnelli.