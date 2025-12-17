"Signorini gli mandò una foto dalla Spa": l'ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona

Continua a far discutere il caso sollevato da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo sui presunti contatti tra Alfonso Signorini e Antonio Medugno. A fare chiarezza è Alessandro Piscopo, ex manager dell'ex concorrente del Grande Fratello, che in una lunga intervista a Fanpage ripercorre le tappe di una conoscenza che sarebbe iniziata molto prima dell'ingresso di Medugno nella Casa, svelando retroscena su messaggi privati, regali e incontri segreti.

Il primo messaggio di Alfonso Signorini e il "teatro" del provino

Secondo il racconto di Piscopo, il primo contatto risalirebbe all'8 aprile 2021, quando Signorini avrebbe scritto a Medugno annunciandogli che sarebbe stato chiamato per un provino. "Dopo i primi contatti, Alfonso gli manda una sua foto scattata in una spa" e da quel momento, secondo il racconto, "sarebbe nata una chat continua", afferma il manager.

Tuttavia, il giorno dell'incontro ufficiale (il 26 aprile), il conduttore avrebbe messo in atto una vera e propria recita: "Antonio mi raccontò che era stato un provino con tutti i crismi. Signorini non alluse affatto al fatto di conoscersi. Anzi, ebbe qualche uscita quasi antipatica nei suoi confronti", spiega Piscopo.

Antonio Medugno al GFVIP

Il manager rivela inoltre un dettaglio singolare: Signorini avrebbe chiesto esplicitamente a Medugno di nascondergli la loro conoscenza. Durante il provino, Piscopo sarebbe stato addirittura chiuso in una stanza separata, una procedura insolita per i suoi standard professionali.

Il ruolo del "Ghostwriter" di Piscopo e il regalo del conduttore ad Antonio

Un aspetto curioso riguarda la gestione della chat tra il conduttore e il tiktoker. Piscopo ammette di essere stato il ghostwriter di Medugno: poiché il ragazzo si sentiva inibito e temeva di non essere abbastanza brillante, era il manager a suggerirgli cosa rispondere ai messaggi di Signorini. Tra i messaggi citati, spunta anche un regalo: il 9 aprile, solo un giorno dopo il primo contatto, Signorini avrebbe invitato Medugno a scegliere un pensiero sul sito di Dolce & Gabbana per attirare la sua attenzione.

La notte a casa del conduttore e il "no" di Antonio

L'intervista tocca anche il momento di massima tensione: una cena a casa di Signorini a fine aprile 2021. Piscopo racconta di aver ricevuto una telefonata disperata da Medugno quella sera stessa:

L'approccio: Ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento dopo cena.

Ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento dopo cena. Il rifiuto: Medugno sarebbe "andato in palla", non riuscendo a reggere la situazione emotiva.

Medugno sarebbe "andato in palla", non riuscendo a reggere la situazione emotiva. L'esito: Nonostante il malessere, il tiktoker rimase a dormire lì, ma in una camera separata.

"Il giorno Antonio dopo riceve un messaggio in cui Alfonso gli scrive di essersi reso conto che non era pronto a vivere determinate emozioni, che lo considerava speciale e di non preoccuparsi - afferma Piscopo - A quel punto smettono di sentirsi, se non per qualche messaggio sporadico, e a settembre l'edizione del GF parte senza che Antonio faccia parte del cast".

La "Regina potente" e l'ingresso al GF VIP

Dopo un periodo di gelo, i contatti sarebbero ripresi a gennaio 2022. Signorini, venuto a conoscenza di alcuni flirt di Medugno (tra cui quello con Clarissa Selassié), avrebbe scritto al ragazzo: "So che vieni a Roma a sco.arti le principesse e non ti sco.i le regine. Pessima strategia" e poi "Come lo so? Ai a che fare con una regina molto potente". Poche ore dopo quella conversazione, Medugno fu convocato per un nuovo provino su Zoom. Il 19 gennaio il messaggio definitivo: "È fatta". Il 28 gennaio, il tiktoker varcava la porta rossa della Casa.

Perché parlare ora?

Dopo Piscopo conclude dichiarando di aver agito per coscienza: "Non è vendetta. Conosco professionalmente la famiglia Berlusconi e ho ritenuto opportuno dire la verità". Il manager conferma inoltre che sarebbe stato lo stesso Medugno a rivelare a Fabrizio Corona che Piscopo era in possesso di tutti gli screenshot delle chat.

Dopo la puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha parlato di un sistema Signorini per entrare nel Grande Fratello, alla domanda se ci siano stati altri concorrenti del reality con rapporti personali con Signorini, l'ex manager risponde con cautela: "Ho sentito altre storie, ma l'unico caso che posso documentare è quello di Antonio, perché ho la chat".