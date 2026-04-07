Fabrizio Corona contro Belen a sorpresa: "Accordi col potere, ora parlo io"

Ieri sera Fabrizio Corona ha condiviso sui social una nuova puntata del suo podcast Falsissimo. Nel nuovo episodio, l'ex fotografo ha deciso di chiudere definitivamente il caso legato a Alfonso Signorini, aprendo invece un nuovo capitolo dedicato alla sua ex, Belen Rodriguez. Secondo quanto dichiarato, la showgirl sarebbe scesa a compromessi con il potere in occasione della sua recente ospitata ad Amici.

Corona evita problemi con la Procura e cambia obiettivo

Nell'ultima puntata dedicata all'ex conduttore del Grande Fratello Vip, Corona ha fatto un riepilogo delle precedenti "puntate", senza però aggiungere nuovi elementi. Una scelta non casuale: l'ex paparazzo ha evitato ulteriori dichiarazioni per non entrare in conflitto con la Procura di Milano, che gli ha vietato di parlare ancora del caso nel suo podcast. Ma le sue "inchieste" non si fermano. Il nuovo obiettivo è proprio Belen Rodriguez.

"Ora tocca a Belen": le parole di Fabrizio Corona

Durante l'episodio, Corona ha dichiarato: "Ci ho messo tre mesi e quattro puntate. Chiudo qui questa inchiesta perché devo continuare a fare informazione e dare nuove inchieste. Toccherà anche a Belen, ora che è scesa a patti col potere, accettando l'invito della De Filippi".

Maria De Filippi abbraccia Belén Rodríguez ad Amici

In precedenza, Corona aveva anche parlato di una presunta rottura tra Belen e Maria De Filippi, legata al programma Tu Si Que Vales. Secondo la sua versione, la showgirl avrebbe chiesto maggiore spazio, ricevendo un rifiuto che avrebbe portato all'allontanamento. Pochi giorni dopo Belen, ospite di Fabio Fazio, aveva smentito queste affermazioni.

L'ospitata di Belen ad Amici con Luca Argentero smentisce il gossip?

Durante il secondo serale di Amici, Belen Rodriguez è stata ospite insieme a Luca Argentero. I due hanno partecipato al gioco "Password", segmento curato da Alessandro Cattelan all'interno del programma. Per molti utenti sui social, questa apparizione avrebbe smentito le ricostruzioni di Corona, mostrando rapporti distesi tra la showgirl e Maria De Filippi.

Fabrizio Corona passa al contrattacco: "Scelta strategica"

Nella seconda parte della puntata, Corona, dopo aver archiviato Alfonso Signorini, cambia bersaglio e torna ad attaccare: secondo lui, la presenza di Belen ad Amici non sarebbe casuale, ma una mossa "strategica". L'ex re dei paparazzi sostiene infatti che l'ospitata servirebbe a:

spegnere i pettegolezzi su presunti dissapori

ristabilire pubblicamente i rapporti con Maria De Filippi

proteggere la propria immagine televisiva

Stando a questa lettura, quindi, l'apparizione nel programma non smentirebbe le tensioni, ma sarebbe parte di una strategia comunicativa e Fabrizio Corona promette di rivelare tutta la verità sul rapporto tra la De Filippi e Belen, anticipando che ora tocca a lui parlare.