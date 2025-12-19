Grande Fratello, pagelle della finale: vince Anita (5), finale senza pathos (3), Ventura non funziona (5)

Può la finale di un reality, essere la puntata più noiosa di tutto il mazzo? Si, se il reality è il Grande Fratello su Canale 5, ultimo capitolo stanco di 81 giorni trascorsi nell'indifferenza generale. A vincere questa 19esima edizione, Anita; Giulia e Jonas invece, si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Quarta Grazia e infine, al quinto posto Omer.

Anita vince il Grande Fratello 19 - voto: 5

Anita Mazzotta

Cronaca di una vittoria annunciata: quella di Anita Mazzotta, metà amorosa dei #jonita, a dimostrazione che nella casa di Cinecittà tutto cambia affinché poi, alla fine, niente cambi davvero. Infatti, come dimostra la vittoria di Anita, essere in coppia funziona ancora; non a caso, Jonas si è classificato terzo. È bastato scrutare gli aerei in giardino, senza mai farsi notare troppo nelle dinamiche della casa: se non per essere, appunto, la metà della coppia.

Mentre però tutti gli altri si sono giocati il posto nella terzina finale attraverso il televoto, Anita ha scavalcato il verdetto del pubblico: nella puntata di lunedì 15 dicembre infatti, è stato chiesto ai cinque rimasti in gara chi avrebbe meritato di essere superfinalista. Così Anita è stata spedita direttamente nella terzina finale, senza passare da un qualsiasi televoto. Risultato finale: 50,46% contro il 49,54% di Giulia, e anche 'sto Grande Fratello ce lo siamo tolto di torno.

La finale prevedibile - voto: 3

Omer Elomari

Va bene che gli ascolti non erano granché, va bene che i coinquilini non sono arrivati nemmeno a 100 giorni di reclusione dorata, ma un minimo di scrittura ce l'aspettavamo. Per quanto di un'edizione incerta, una finale è pur sempre una finale. Invece tutto si è risolto in una serie di sorprese ai concorrenti.

Anita è approdata in finale già superfinalista, mentre il televoto tra Omer e Jonas era stato aperto nella puntata di lunedì: a cosa si sarebbe dovuto appassionare il pubblico, se le dinamiche erano già apparecchiate dalla semifinale? Anzi, dalla seconda semifinale, dato che questa quattordicesima puntata del giovedì è saltata fuori dal nulla. Che si sarebbero dovute sfidare al televoto Giulia e Grazia era dunque l'ovvia conseguenza, niente che non sapessimo già.

Così la puntata è andata avanti liscia, tra una celebrazione dei 25 anni di vita del reality, le clip riassuntive e gli opinionisti che avevano poco da commentare.

Jonas incontra il padre - voto: 7

Jonas Pepe

Tra le sorprese, il bell'incontro di Jonas col padre. L'unico vero colpo di scena della puntata: perché dopo quasi tre mesi di malcelata sopportazione, litigi e aria di sfida con Omer, s'è finalmente scoperto il perché. E si è capito proprio nel momento in cui abbiamo visto l'uomo: papà Francesco infatti, somiglia a Omer. O meglio, lo ricorda: per presenza, forma del viso, tono di voce calmo.

Jonas allora non stava litigando con Omer: stava uccidendo il padre, freudianamente parlando. Intanto, papà Francesco si rammaricava per non avere dato soddisfazione al figlio riguardo le sue scelte: chissà se dopo questo incontro, anche Omer sembrerà un po' più simpatico.

Simona Ventura non ci stava come il limone sulle cozze - voto: 5

Simona Ventura apre la prima puntata del GF 2025

A poco è servito tornare al format originale e cambiare rotta: la nuova conduttrice non ha mai ingranato davvero la marcia. Fenomenale quando qualcuno si merita una strigliata, la Ventura è spesso apparsa col pensiero fisso sulla scaletta: ha troncato conversazioni - e dunque dinamiche - senza pietà, si è lanciata in discorsi farciti di frasi fatte, non è mai sembrata completamente a suo agio.

Ci manca Alfonso Signorini? Assolutamente no: il ritmo di Simona Ventura, da conduttrice qual è, non è in discussione. Ma qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. C'erano le sue frasi storiche, dal "ci sta come il limone sulle cozze" al "chi vuoi che vinche?", c'era la capacità di tenere testa ai concorrenti, c'era la volontà di tornare alle origini ripulendo il format dalle brutture dello scorso anno: ci fossero stati pure degli autori un tantino più ispirati, ne avrebbe giovato anche la conduzione.

Il cast sciapo - voto: 5

Grazia si sfoga con Benedetta

Può funzionare ancora un cast di nip? Dopo anni di reality show, anche il telespettatore più sprovveduto sa come funziona il Grande Fratello, quali dinamiche muovono la casa e cosa aspettarsi una volta fuori.

A prima vista, il cast poteva sembrare anche interessante; salvo poi, con l'avanzare delle puntate, rendersi conto che mancava l'elemento a cui affezionarsi.

Il personaggio per cui tifare, insomma: quello con cui identificarsi, ridere, emozionarsi o, al contrario, sperare non vincesse.

Al netto di alcuni momenti durante l'edizione, nessuno degli inquilini è riuscito a caratterizzarsi in questo senso: alla fine, quella che davvero ricorderemo, è Valentina Piscopo. Sì, lei: la compagna, poi ex, poi di nuovo compagna di Domenico; lei che nemmeno era nella casa.