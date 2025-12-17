Alfonso Signorini risponde a Fabrizio Corona e minaccia azioni legali

Da lunedì sera ci si aspettava una risposta da parte di Alfonso Signorini alle gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona. Nel corso di una puntata del suo format Falsissimo, Corona ha sostenuto che la selezione dei concorrenti del Grande Fratello sarebbe avvenuta, in alcuni casi, in modo poco professionale.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Signorini

Secondo quanto affermato l'ex re dei paparazzi, il modo più rapido per entrare nel cast del reality sarebbe stato andare a letto con il conduttore. L'unico caso citato come "accertato" è quello di Antonio Medugno: una versione confermata in parte anche da un'intervista dell'ex manager del tiktoker, che ha parlato di chat e di una cena con un tentativo di approccio. Il tutto si sarebbe però fermato quando il giovane non avrebbe ceduto alle avances. Nonostante ciò, Medugno ha comunque partecipato al Grande Fratello, seppur con una stagione di ritardo.

L'ospitata da Gianluigi Nuzzi senza domande

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini è stato ospite di Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la Notizia per presentare il suo ultimo libro Amami quanto io t'amo. Durante l'intervista non sono state poste domande sul 'sistema Signorini' denunciato da Corona e il conduttore non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul caso.

La replica di Alfonso Signorini e il futuro del Grande Fratello

Oggi, però, contattato dal Corriere della Sera, Signorini ha rotto il silenzio con poche ma significative parole. Alla richiesta di un commento ha risposto: "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali", lasciando intendere l'intenzione di procedere atraverso gli strumenti giuridici contro Fabrizio Corona.

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci sul futuro televisivo di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip, che dovrebbe tornare in onda il prossimo marzo. Secondo i rumor, il reality dovrebbe comunque andare in onda, ma non è escluso un cambio alla conduzione. Tra i nomi più accreditati per un'eventuale sostituzione circolano quelli di Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.