Fabrizio Corona contro Signorini: "Tentò di baciarmi”, spunta un nuovo testimone chiave

Fabrizio Corona torna con una nuova puntata di Falsissimo e ospita il racconto di Vito Coppola: incontri a Cinecittà, presunti messaggi e un audio diffuso online. Il video viene rimosso da YouTube e ripubblicato su X.

Dopo una breve pausa, Fabrizio Corona è tornato su YouTube con una nuova puntata del suo format Falsissimo, già finito al centro dell'attenzione nelle scorse settimane per le accuse rivolte ad Alfonso Signorini e al presunto sistema di selezione di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta al fianco dell'ex fotografo c'è Vito Coppola, personal trainer che sostiene di aver conosciuto il conduttore e di averlo frequentato durante il periodo in cui il reality veniva registrato negli studi di Cinecittà.

L'incontro e i messaggi su Instagram

Secondo quanto raccontato, Signorini e Coppola si sarebbero conosciuti durante una fiera di Tuttosposi. In quell'occasione, il giornalista - che ha recentemente annunciato le dimissioni da direttore editoriale del magazine Chi - avrebbe invitato il personal trainer a contattarlo su Instagram per qualsiasi necessità. Da lì sarebbero iniziate conversazioni private. Coppola riferisce che inizialmente i dialoghi vertevano sull'allenamento, per poi spostarsi su richieste più personali, comprese fotografie intime.

La visita negli studi e la cena con gli autori

Nel racconto fornito a Corona, Coppola sostiene di essere stato invitato negli studi del reality e di essere stato accompagnato dall'autista del conduttore. A supporto della sua versione, il personal trainer mostra alcuni video girati nei corridoi e nel cosiddetto "acquario", il retro del set dove si trovano telecamere e operatori per riprendere la vita dei concorrenti del GFVip. L'incontro sarebbe poi proseguito nel camerino di Signorini con una cena alla quale, secondo quanto dichiarato, avrebbero partecipato anche gli autori Irene Ghergo e Marco Fuortes.

Alfonso Signorini

Le accuse di approccio fisico e l'audio mandato in onda

Sempre nel corso della puntata, Coppola racconta che, una volta rimasti soli, ci sarebbe stato un tentativo di approccio fisico da parte del conduttore. "Alfonso voleva provare a baciarmi e a toccarmi. Mi ha messo la lingua in bocca e mi ha toccato".

Corona manda in onda anche un presunto messaggio vocale che Signorini avrebbe inviato il giorno successivo all'incontro. "Io quando ti ho baciato ho capito che c'è la timidezza, ma l'istinto ti fa fottere della timidezza, perché se ti piace una cosa la fai, punto."

Il paragone con il caso di Antonio Medugno e le critiche a Mediaset

Corona parla di un possibile abuso di autorità legato alla promessa di un ingresso nella Casa più spiata d'Italia, come già aveva fatto nel racconto che coinvolgeva Antonio Medugno. Nel corso della puntata, l'ex fotografo critica anche Mediaset, citando il caso del comico Andrea Pucci che nonostante il suo endorsement a Fabrizio non è stato cacciato da Mediaset per l'amicizia del comico - che ha deciso di non partecipare a Sanremo - con il presidente del senato Ignazio La Russa.

Da Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: i nuovi retroscena

L'ex fotografo, inoltre, afferma che Fiorello sarebbe stato contattato dai vertici Mediaset, compreso Pier Silvio Berlusconi, dopo la sua telefonata proprio con Fabrizio Corona ed un'imitazione del podcaster diventata virale.

Nel mirino finisce anche Maria De Filippi - definita "la donna più potente d'Italia" - il cui volto compare sopra il logo di Falsissimo. Sarebbe stata lei a chiedere a Berlusconi di intervenire contro Fiorello.

Nel racconto di Vito Coppola inoltre, si accenna anche a una serie di presunti contatti con la redazione di Uomini e donne e di un appuntamento per un provino, in quel caso Signorini avrebbe promesso di intercedere con la promessa: "Ti faccio segnare da chi di dovere".

Puntata rimossa da YouTube e ripubblicata su X

Poco dopo la pubblicazione, la puntata di oltre due ore è stata rimossa da YouTube "a causa di un'ingiunzione del tribunale". L'ex fotografo ha quindi deciso di caricare integralmente il video sul suo profilo X, scrivendo: "Gratis per tutti. Perché gli italiani meritano la verità".