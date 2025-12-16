Fabrizio Corona e il “sistema Signorini” per entrare al GF: “Se non vai a letto con lui non lavori in TV”.

C'è di nuovo Fabrizio Corona al centro del chiacchiericcio televisivo. L'ex fotografo dei vip, nel suo format web Falsissimo, dedica una puntata ad Alfonso Signorini e al dietro le quinte del Grande Fratello, raccontando quello che definisce un meccanismo opaco legato alla scelta dei concorrenti.

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione". Questa la bomba sganciata dall'ex re dei paparazzi. Ma di cosa si tratterebbe, nello specifico? E quali sono i nomi coinvolti?

L'accusa di Corona a Signorini e il presunto meccanismo dietro al GF

Alfonso Signorini

Nel nuovo episodio del suo podcast video, intitolato Il prezzo del successo, Fabrizio Corona parla apertamente di quello che definisce il "sistema Signorini", un insieme di dinamiche che coinvolgerebbero aspiranti personaggi televisivi e l'attuale volto di punta del Grande Fratello.

Secondo il racconto, il conduttore avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi, alcuni dei quali sarebbero poi entrati nel cast del reality di Canale 5.

Corona descrive Alfonso Signorini come una figura centrale e influente nel panorama dello spettacolo italiano, definendolo l'"unico vero trampolino" per chi aspira a emergere in televisione. Nel racconto insiste anche sul peso e sul fascino del ruolo del conduttore, descritto come una figura chiave nei salotti che contano del sistema Mediaset-Mondadori.

Un potere, sempre secondo questa versione, che renderebbe Signorini una presenza decisiva per chi sogna un posto sotto i riflettori. A rendere il quadro ancora più scivoloso, nella puntata compare anche una testimonianza anonima che parla di foto intime e presunte richieste di natura sessuale.

Antonio Medugno, il "caso zero" raccontato a Falsissimo

Fabrizio Corona

A dare un volto concreto a questa narrazione è il cosiddetto "caso zero", identificato da Corona in Antonio Medugno. All'epoca noto soprattutto sui social, Medugno entra nella storia come esempio di un percorso che, secondo il racconto, sarebbe tutt'altro che lineare.

Nel video vengono mostrati messaggi e viene trasmessa una testimonianza telefonica attribuita allo stesso Medugno, che parla di mesi di contatti con Signorini fatti di chat e videochiamate. "Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui", spiega il ragazzo.

Tra i messaggi citati compaiono apprezzamenti come "sei perfetto, sto cercando di trovarti difetti" e l'idea, più volte ribadita, di tenere separati lavoro e vita privata. Medugno racconta anche di una notte trascorsa a casa di Signorini, senza che però ci fosse un rapporto sessuale. Sarebbe questo il motivo del suo ingresso tardivo nella casa del GF - "Risultato? Non è entrato nella Casa". Corona sostiene quindi che l'ingresso nel Grande Fratello sarebbe arrivato più avanti a seguito di una ripresa dei contatti da parte del conduttore.

Falsissimo ancora una volta ha l'effetto deflagrante di una detonazione in ambito televisivo. Le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno già acceso il dibattito sui social e nel mondo dello spettacolo, riportando l'attenzione sui meccanismi di selezione dei reality e sui confini tra vita privata e carriera televisiva. Al momento si tratta di accuse raccontate all'interno di un format web, tutte da verificare e su cui non sono arrivate repliche ufficiali. Ma la tempesta mediatica è appena iniziata.