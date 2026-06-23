Hazbin Hotel, la creatrice Vivienne Medrano debutta al cinema con il musical fantasy Prehistoria

La regista e animatrice, conosciuta online come VivziePop, collaborerà con lo studio per dare vita a un musical animato originale ambientato in un universo completamente nuovo e separato dall'ormai celebre Hellaverse.

Warner Bros. Pictures Animation ha scelto il palcoscenico dell'Annecy Animation Festival 2026 per annunciare uno dei suoi progetti più attesi: Prehistoria, il primo lungometraggio diretto da Vivienne Medrano, la creatrice di Hazbin Hotel e Helluva Boss.

Da Hazbin Hotel al grande schermo

La regista e animatrice, conosciuta online come VivziePop, collaborerà con lo studio per dare vita a un musical animato originale ambientato in un universo completamente nuovo e separato dall'ormai celebre Hellaverse. Durante la presentazione, il presidente di Warner Bros. Pictures Animation Bill Damaschke ha definito il progetto uno degli esempi più significativi della volontà dello studio di investire su autori con una forte identità creativa e una relazione diretta con il pubblico.

"Da quando ho iniziato il mio percorso nell'animazione, il mio sogno più grande era realizzare un film", ha dichiarato Medrano. "Poter finalmente raccontare una storia originale che porto con me da anni, insieme a Warner Bros., è qualcosa che sembra irreale".

Negli ultimi anni la regista è diventata una delle figure più influenti dell'animazione indipendente grazie al successo globale dei suoi progetti distribuiti online, capaci di accumulare miliardi di visualizzazioni e una fanbase estremamente fedele.

Bad Fairies, Dynamic Duo e The Lunar Chronicles: il futuro dell'animazione Warner

L'annuncio di Prehistoria è stato però soltanto uno dei momenti chiave della presentazione di Warner Bros. ad Annecy. Grande spazio è stato dedicato anche a Bad Fairies, musical fantasy in uscita il 21 maggio 2027, che racconterà le avventure di una banda di fate ribelli impegnate a sovvertire le regole del proprio mondo magico.

I registi Megan Nicole Dong e Olivier Staphylas hanno mostrato nuove sequenze in anteprima e confermato ulteriori membri del cast vocale, tra cui James Acaster e il celebre doppiatore Dee Bradley Baker, che si affiancheranno alle già annunciate Cynthia Erivo e Ncuti Gatwa.

Lo studio ha inoltre presentato nuovi materiali dedicati a The Lunar Chronicles, adattamento della popolare saga fantasy previsto per novembre 2028, e a The Cat in the Hat, nuova interpretazione del classico di Dr. Seuss.

Tra i progetti che hanno attirato maggiore curiosità figura anche Dynamic Duo, realizzato in collaborazione con DC Studios e Swaybox. Il film promette di unire tecniche di animazione digitale, puppetry e effetti pratici per raccontare una nuova storia ambientata nell'universo di Batman, con protagonisti Red Hood e il Cavaliere Oscuro.

Con sette lungometraggi e uno short film già programmati tra il 2026 e il 2028, Warner Bros. Pictures Animation ha mostrato ad Annecy una delle linee produttive più ambiziose degli ultimi anni, puntando contemporaneamente su grandi franchise e nuove proprietà originali.