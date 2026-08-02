Un Posto al Sole, anticipazioni 3 agosto: Anna affronta Gianluca

Ultima settimana prima dello stop estivo per Un Posto al Sole: la soap di Rai Tre infatti, si fermerà il 7 agosto per tornare dopo due settimane, il 24 agosto. Nell' episodio di lunedì 3 agosto assisteremo al confronto tra Anna e Gianluca, mentre Jimmy sembrerà riprendersi dallo stato di apatia degli ultimi tempi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Micaela, contraria all'idea di Niko e Manuela di far seguire Jimmy da uno psicologo, lo ha portato con sé in vacanza in Calabria, ma un'iniziativa del ragazzo l'ha messa in forte difficoltà. Nel frattempo, Niko e Manuela hanno atteso con apprensione il responso dello psicologo. Alberto ha colto un incontro casuale come un'occasione per tentare di riavvicinarsi al figlio, mentre Luca, dopo il dolore provocato dalla truffa telefonica, ha ritrovato il sorriso grazie a una piacevole sorpresa alla Terrazza.

Anticipazioni 3 agosto: Anna affronta Gianluca

Manuela

Alberto ha provato a recuperare il rapporto con il figlio, ma ha fallito. Tanto che ora è costretto a dire a Federico che Gianluca non partirà più con loro per le vacanze, mentre Anna prende un'inaspettata decisione: raggiungere Gianluca per affrontarlo faccia a faccia. In questo modo la ragazza spera di poter chiarire la situazione una volta per tutte e magari anche risolvere il rapporto tra Gianluca e l'avvocato Palladini. Intanto Niko e Manuela condividono con i familiari il responso dello psicologo su Jimmy, che sembra finalmente ritrovare la serenità e la voglia di trascorrere del tempo con i suoi coetanei.

Nel frattempo la vacanza di Guido e Mariella si apre nel peggiore dei modi a causa dell'insofferenza di Bice, ma la situazione si complica ulteriormente quando arriva Cotugno, deciso a corteggiarla proprio davanti a Massaro, che non riesce a nascondere la sua gelosia.