Racconto di una notte, anticipazioni di stasera su Canale 5: il piano di Inci mette nei guai Canfeza

Nella nuova puntata della soap turca ancora problemi per Canfeza dopo l'intervento della polizia nel locale dove si trova Efsane. Intanto Mahir, Ferman e gli altri protagonisti affrontano nuove tensioni e rivelazioni.

Nuovi sviluppi attendono i protagonisti di Racconto di una notte, la soap turca che torna stasera su Canale 5 alle 22:00 circa (sempre disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity). Le vicende di Canfeza, Mahir, Efsane e degli altri personaggi saranno segnate da tensioni, rivelazioni e nuovi conflitti.

Le anticipazioni di domenica 2 agosto

Selim decide di rivolgersi a Rasit per denunciare Ceylan, ma il Commissario non sembra convinto della versione dei fatti e inizia a nutrire alcuni dubbi sul racconto ricevuto. Nel frattempo Ferman continua a essere tormentato dalla scomparsa di Efsane e chiede aiuto a Mahir per riuscire a ritrovarla.

Efsane, in difficoltà, prova a ricostruirsi una vita chiedendo aiuto al suo ex datore di lavoro, ma l'uomo la mette davanti a una scelta importante. La ragazza, dopo essere tornata a lavorare in un locale notturno, contatta Canfeza per ringraziarla di tutto ciò che ha fatto per lei. Quando Canfeza e Gülizar scoprono casualmente che Efsane si trova al Blue Night, decidono di raggiungerla per convincerla a lasciare quel lavoro. La situazione però precipita a causa di Inci, che ascolta la conversazione fuori dal negozio di Canfeza e organizza un blitz della polizia nel locale. L'intervento porta all'arresto di Canfeza e Gülizar, scatenando la rabbia di Mahir.

Tra Mahir e Canfeza resta forte la tensione, anche se i due sembrano vicini a una riconciliazione. Proprio in quel momento arriva una chiamata di Selim sul telefono di Canfeza e Mahir reagisce duramente, intimandogli di stare lontano dalla moglie. L'uomo decide inoltre di installare delle telecamere nel negozio di Canfeza, aumentando il clima di controllo e diffidenza.

Parallelamente, il rapporto tra Gülizar e Kürsat continua a evolversi. Kürsat arriva a dichiarare il suo amore per lei, mentre Ezra cerca di aiutare Mahir e Canfeza a superare le loro difficoltà organizzando un incontro nella speranza che possano fare pace. Anche la situazione di Ferman ed Efsane potrebbe cambiare: Afet annuncia che presto metterà a disposizione della ragazza una casa dove vivere e chiede a Ferman di consegnare a Sevde il collier in stile indiano.

Nel frattempo Rasit promette di restituire la merce scomparsa a una condizione: poter conoscere Lord. Al negozio di Canfeza arriva inoltre un regalo inviato da Selim, ma lei decide di gettarlo via senza raccontare nulla a Mahir, temendo nuove conseguenze sul futuro dell'attività.

La puntata vedrà infine nuovi incontri con la maga Pakize: Afet e Sevde si rivolgono a lei e una rivelazione destinata a sorprendere Sevde potrebbe cambiare gli equilibri tra i personaggi.