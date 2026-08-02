Forbidden Fruit, anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Yildiz incontra Cagatay

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 3 al 7 agosto raccontano l'incontro tra Yildiz e Cagatay, mentre Ender affronta nuove alleanze nella holding e gli effetti della morte di Halit continuano a pesare sui protagonisti.

Forbidden Fruit torna con nuove puntate ricche di emozioni e colpi di scena dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Nella settimana dal 3 al 7 agosto 2026, la storia della dizi turca riparte dopo la morte di Halit, un evento che continua a condizionare profondamente le scelte e i rapporti tra i protagonisti.

Forbidden Fruit, cosa succede nelle puntate dal 3 al 7 agosto

Mentre la Argun Holding affronta una fase delicata e nuovi equilibri di potere mettono in difficoltà Ender, Yildiz prova a guardare avanti e a ricostruire la propria vita. La donna inizierà a interessarsi sempre di più a Cagatay, un incontro destinato ad aprire un nuovo capitolo della sua storia.

Lunedì 3 agosto

A tre mesi dalla morte di Halit, la Argun Holding si trova in una situazione sempre più difficile. Per risollevare le sorti dell'azienda, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, guidata dal ricco imprenditore di Adana Hasan Ali, conosciuto come il "Presidente".

Eda Ece e Aysegül Çinar

Sahika decide di allearsi con Mert per mettere Ender in difficoltà e costringerla ad accettare l'accordo. In cambio del suo sostegno nella lotta contro Ender, Sahika proporrà però all'uomo un piano tanto ambizioso quanto rischioso.

Martedì 4 agosto

Dopo diversi tentativi falliti di trovare un lavoro, Yildiz prende in considerazione il consiglio di Asuman: iniziare a pensare a un nuovo matrimonio. Con l'aiuto di Asuman, Caner, Emir e Rukiye, la donna valuta alcuni possibili candidati e rimane colpita da Cagatay, un ricco scapolo dell'alta società.

Il primo incontro tra Yildiz e Cagatay non sarà però quello che lei aveva immaginato, ma la donna non sembra intenzionata a rinunciare. Intanto, insieme ad Asuman, visita un appartamento in un elegante complesso residenziale.

Serkan Rutkay Ayiköz è Emir

Mercoledì 5 agosto

Yildiz trova finalmente una nuova casa e chiede aiuto a Caner ed Emir per riuscire a incontrare di nuovo Cagatay, ormai diventato una vera e propria ossessione.

Nonostante due tentativi organizzati da Caner, i due non riescono mai a incontrarsi. Quando Yildiz sembra pronta ad arrendersi, scopre però che Cagatay abita proprio nello stesso palazzo. La donna interpreta questa coincidenza come un segno del destino.

Giovedì 6 agosto

Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio Hasan Ali per celebrare la collaborazione appena iniziata.

Sevval Sam interpreta Ender

La serata, però, non convince Ender: la donna considera l'evento troppo lontano dai suoi standard e ritiene Hasan Ali inadatto a rappresentare la holding. Nel frattempo Mert continua a fare pressione su Zehra per ottenere le sue azioni, ma davanti al suo rifiuto si avvicina sempre di più a Sahika.

Venerdì 7 agosto

Asuman incontra per la prima volta Feride e tra le due donne nasce subito una forte antipatia reciproca. Intanto Yildiz, grata a Cagatay per averla aiutata, prepara una torta per conquistarlo. Quando però si reca a casa sua per consegnargliela, scopre che l'uomo è fidanzato con Selin.

La situazione cambia rapidamente: Cagatay e Selin si lasciano poco dopo e Yildiz coglie l'occasione per trascorrere del tempo con lui e consolarlo. Nel frattempo Feride, insospettita dal fatto che Cagatay sembri avere una relazione misteriosa, viene informata dallo stesso che suo padre ha provato a offrirgli un lavoro.