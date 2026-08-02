Be My Sunshine anticipazioni dal 3 al 9 agosto: Haziran lascia l'isola, Poyraz scompare

Be My Sunshine torna con nuovi episodi da lunedì 3 a domenica 9 agosto. Le anticipazioni della dizi turca raccontano la fuga di Poyraz dall'ospedale, la partenza di Haziran per Smirne e le nuove difficoltà che mettono a rischio gli abitanti dell'isola. Be My Sunshine va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con due episodi al giorno a partire dalle 15:45. Nel fine settimana sono invece previsti tre episodi, con inizio alle 14:10.

Anticipazioni Be My Sunshine: cosa succede dal 3 al 9 agosto

Le puntate di questa settimana vedono i protagonisti affrontare scelte difficili, verità nascoste e importanti cambiamenti. Dopo l'incidente di Poyraz, la comunità si mobilita per ritrovarlo, mentre l'arrivo di Ayten riapre vecchie ferite. Haziran, convinta di dover voltare pagina, lascia l'isola e si trasferisce a Smirne, ma il legame con Poyraz continua a influenzare le sue scelte. Intanto emergono nuovi dettagli sull'attentato contro il ragazzo e una minaccia sempre più concreta rischia di sconvolgere la tranquillità dell'isola.

Lunedì 3 agosto

All'evento organizzato dallo stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri riescono a smascherare Doygun, rivelando a tutti il vero obiettivo della sua azienda: deturpare l'ambiente e la natura dell'isola per trasformarla in una destinazione turistica di massa. Nel frattempo Batu mette Idil davanti a un ultimatum, ma la ragazza esita e lui decide di allontanarsi.

Ayça Aysin Turan e Alp Navruz

Durante la serata viene inoltre svelata la vera identità di Lodos, che è Ayten, la madre di Poyraz. Dopo un duro confronto con lei e una discussione con Haziran, Poyraz resta coinvolto in un incidente d'auto. Ricoverato in ospedale, rifiuta di vedere chiunque e fugge poco dopo, spingendo tutti gli abitanti dell'isola a mettersi sulle sue tracce.

Martedì 4 agosto

Dopo la fuga dall'ospedale, Poyraz è irreperibile e l'intera comunità si mobilita per cercarlo. Alper e Melisa lo cercano nel loro vecchio liceo, mentre Haziran, Biricik e Görkem si dirigono nel bosco. Haziran, però, prosegue da sola e trova Poyraz nel luogo dove tempo prima si erano rifugiati insieme.

Rassicurati dall'invio di un messaggio, i due tornano indietro. Intanto Biricik inaugura il suo nuovo negozio, ma scopre che il locale è allagato e Sadik si offre di aiutarla. Haziran cerca di convincere Poyraz a tornare, ma lui è ancora sconvolto dall'arrivo della madre e si sente tradito anche da lei. Nel frattempo, la relazione tra Melisa e Alper attraversa un momento di forte crisi.

Mercoledì 5 agosto

Alper e Melisa lasciano il bosco, mentre Haziran e Poyraz decidono di rimanere ancora insieme lontano da tutti. Sadik diventa improvvisamente famoso grazie a un video virale girato da Görkem. Batu e Idil trascorrono la serata a casa di Selma insieme a Nehir e Fatih, che finiscono per passare la notte insieme.

Erdem Kaynarca nel ruolo di Batu

Il mattino seguente Batu viene arrestato, mentre Nehir incoraggia Fatih a chiedere la mano di Selma. Alla fine, anche Poyraz decide di fare ritorno sull'isola insieme a Haziran.

Giovedì 6 agosto

Zorba viene ritrovato in fin di vita e deve essere operato d'urgenza. Informato dell'accaduto, Poyraz è costretto a tornare a casa. Ayten prova ad avvicinarsi al figlio, ma lui continua a respingerla, così Haziran le chiede di raccontarle tutta la verità sul passato e sulle ragioni che l'hanno spinta ad abbandonarlo.

Alper organizza una sorpresa romantica per Melisa, mentre Idil affronta il padre davanti alla centrale di polizia. Quando nota alcuni segni sul corpo di Batu, inizia però a sospettare che sia stato proprio lui a provocare l'incidente di Poyraz.

Venerdì 7 agosto

Haziran lascia l'isola e si trasferisce a Smirne per ricominciare da capo. Poyraz inizialmente la cerca ovunque, poi cerca di accettare la sua scelta. Biricik scopre che Beyazit sta ostacolando i lavori del negozio e, non avendo alternative, è costretta a riassumerlo. A Smirne Haziran incontra alcune vecchie amiche che disprezzano la vita sull'isola e reagisce con rabbia.

Selma e Zeynep

Selma valuta di vendere la casa per finanziare gli studi di Nehir nel Regno Unito, mentre Idil si conviìce che Batu ha tentato di uccidere Poyraz e decide di denunciarlo. Infine, Poyraz riesce a riappacificare Ayten e Aliye.

Sabato 8 agosto

A Smirne Haziran conosce Kutay, un manager che sembra intenzionato ad aiutarla a trovare un nuovo lavoro. Sull'isola, invece, Poyraz non è convinto che Batu sia il responsabile dell'attentato ai suoi danni e inizia a sospettare di una persona molto più vicina a lui. Idil e Latif scoprono, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, che la sera dell'incidente Batu aveva tentato di togliersi la vita.

Nel frattempo Poyraz raggiunge l'hotel Arsal per ritirare il premio come miglior albergo ecologico, dove ritrova Haziran. I due, però, non riescono a riconciliarsi e, nonostante il tentativo di Melisa e Alper di farli riavvicinare chiudendoli in ascensore, decidono di lasciarsi.

Sull'isola Selma chiede a Sadik di diffondere la notizia della vendita della casa senza informare Fatih, che però scopre tutto e le rinnova il proprio sostegno. Biricik conclude finalmente i lavori del negozio e viene svelato il grande amore di Beyazit: una splendida gatta.

Batu ferisce volutamente Idil facendosi trovare con un'altra donna, mentre a Smirne Poyraz difende Haziran da un'aggressione, finendo però per farle perdere il lavoro. Si scopre inoltre che Kutay è il vero mandante delle operazioni speculative sull'isola e che il padre biologico di Poyraz ricatta Ayten dopo essere stato il responsabile dell'incidente del figlio.

Eylül Ersöz nel ruolo di Nehir

Domenica 9 agosto

La polizia continua a dare la caccia all'uomo che ha speronato Poyraz e invita gli abitanti dell'isola a non uscire di sera. Ayten e Aliye cercano di proteggere Poyraz e Haziran, chiedendo a tutti di non informarli dei nuovi pericoli. A Smirne, Poyraz prende in affitto la casa dei sogni per Haziran, senza rivelarle di averne pagato metà del canone. Alper e Melisa anticipano la cerimonia per la richiesta di matrimonio nel tentativo di convincerlo a restare.

Nel frattempo Batu decide di farsi seguire da uno specialista per le sue continue visioni, mentre Idil, aiutata da Beyazit, prova a farlo ingelosire. Fatih si trasferisce temporaneamente a casa di Selma e Kutay offre a Haziran un nuovo incarico. Poyraz stringe infine un accordo con Kutay, promettendo di allontanarsi per sempre da Haziran in cambio della sua riassunzione.

Tornato sull'isola, trova però il suo boutique hotel avvolto dalle fiamme e si precipita a salvare chi è rimasto intrappolato. Anche Haziran rientra dopo aver appreso dell'incendio, ma al porto viene rapita da Sinan, che contatta Poyraz per ottenere il denaro estorto ad Ayten.