Hazbin Hotel, da quante stagioni sarà composta? Parla l'autrice della serie Prime Video

L'ideatrice e showrunner di Hazbin Hotel, Vivienne Medrano, ha parlato della sua visione a lungo termine per la serie d'animazione e le speranze sono quelle di vederla andare in onda ancora per molto tempo.

Hazbin Hotel ha dimostrato la sua attrattiva dopo che il pubblico e la critica hanno decretato il successo della sua prima stagione. Il tono sardonico e la premessa seducente dello show hanno lasciato i fan con il desiderio di nuovi episodi, che fortunatamente sono già stati confermati.

La creatrice e showrunner ha dichiarato di essere estasiata dall'accoglienza ricevuta e ha appena annunciato i suoi piani a lungo termine per la serie. Parlando con Collider, Medrano ha ammesso che la prima stagione ha avuto degli ostacoli produttivi che hanno limitato la loro capacità di approfondire alcune idee, ma che adesso potranno essere ripescato più avanti, con una storia che si articolerà su più stagioni.

Hazbin Hotel: una scena della serie

La showrunner ha anche precisato che non vuole che la serie finisca, ma che si accontenterebbe delle sei stagioni avute da Bojack Horseman. "Oh, cavolo. Voglio dire, la vera risposta è quante me ne faranno fare, perché io la farei per sempre. Ma penso che, basandomi su altri show che amo e che ritengo abbiano avuto un'ottima durata, Bojack è la mia serie preferita in assoluto ed è arrivata a sei stagioni, quindi mi limiterò a dire: 'Il mio show preferito è arrivato a sei, quindi sei sarebbe fantastico!".

Invincible, l'autore del fumetto Robert Kirkman aggiorna sul live-action

Medrano, quindi, ha parlato di come elaborare le nuove storie: "Penso che sarebbe possibile raccontare la storia in qualsiasi modo. Chi lo sa? Penso che tutto è possibile in questo momento". I personaggi e gli archi narrativi avvincenti di Hazbin Hotel promettono un'ampia gamma di possibili narrazioni, soprattutto con i fan che si esprimono sulle prossime novità della serie.

L'autrice ha poi detto che la seconda stagione ha dato loro più libertà di migliorare gli aspetti tecnici dello show. "In generale abbiamo imparato così tanto a livello tecnico realizzando la prima stagione che nella seconda ci sentiamo molto più sicuri: 'Sì, facciamolo'", ha confermato. Senza entrare nei dettagli, ha anche lasciato intendere che continueranno a sviluppare elementi che si riveleranno utili nelle stagioni successive.