Harry Potter, il set LEGO La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è in offerta su Amazon

Oggi vi segnaliamo che il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è in sconto su Amazon.

Il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 68,24€, con uno sconto del 9% sul prezzo consigliato indicato (74,99€). Potete trovare tutti i dettagli relativi al set in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Harry Potter: La Capanna di Hagrid - Una visita magica

Il set LEGO La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è perfetto per i fan di ogni età, permettendo di esplorare la celebre capanna di Rubeus Hagrid, con dettagli autentici come il tetto rimovibile, una sedia pieghevole, un portaombrelli e l'uovo di drago dal primo film. Ma non è tutto: all'interno si trovano anche altri elementi iconici, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Oltre alla capanna, il set include minifigure LEGO di personaggi amatissimi e iconici come Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e, naturalmente, Hagrid. A completare la scena ci sono anche il drago Norberto e il cane Thor, per creare un ambiente ricco di magia. Passate da Amazon se fan del maghetto occhialuto.