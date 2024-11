Harry Potter: Framestore potrebbe tornare a occuparsi degli effetti speciali

I produttori della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter sembra stiano concludendo le trattative con Framestore, tra le realtà più importanti nel settore degli effetti speciali, a cui dovrebbe essere affidato il compito di lavorare all'adattamento per il piccolo schermo della storia.

I fan della saga non saranno particolarmente sorpresi, considerando che si tratta degli stessi esperti che hanno lavorato ai film.

Lo sviluppo della serie di Harry Potter

Warner Bros Discovery sta proseguendo lo sviluppo del nuovo show che riporterà sugli schermi, questa volta televisivi, la storia di Harry Potter.

Secondo le fonti di Deadline, i responsabili dello show che verrà prodotto per HBO stanno comunque parlando con altre società, ma l'intenzione sarebbe di collaborare nuovamente con la realtà britannica che ha aiutato a portare in vita in precedenza il mondo di Hogwarts.

Framestore ha lavorato a tutti gli otto film tratti dai romanzi scritti da J.K. Rowling dal 2000 al 2011 e ha vinto, in precedenza, il premio Oscar grazie al lavoro compiuto in occasione di lungometraggi come Blade Runner 2049 e Gravity.

Per la saga magica dedicata alle avventure di Harry e dei suoi amici, la società ha realizzato creature indimenticabili come l'elfo domestico Dobby e l'ippogrifo Fierobecco, lavoro che si può ammirare in un video.

Quando arriverà lo show

La serie di Harry Potter debutterà sugli schermi americani alla fine del 2026 o all'inizio del 2027, come confermato da Casey Bloys, responsabile di HBO.

Attualmente è in corso l'importante fase del casting per trovare gli interpreti giusti a cui affidare i ruoli iconici dei giovani Harry, Hermione e Ron, oltre a quelli degli insegnanti della scuola di magia di Hogwarts.