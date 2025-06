Harry Potter, Nick Frost parla del suo Hagrid: "Voglio onorare Robbie Coltrane, non sarà diverso dal suo"

Frost ha parlato per la prima volta di come sarà il suo Hagrid nella nuova serie televisiva di HBO Max tratta dai romanzi di J.K. Rowling

Nick Frost rimarrà fedele all'interpretazione del compianto Robbie Coltrane quando si calerà nei panni di Rubeus Hagrid nell'attesissima serie HBO su Harry Potter. Tuttavia, non si limiterà a copiare il collega.

In una recente intervista concessa a Collider, Frost ha parlato di come Coltrane, che ha interpretato Hagrid in tutti e otto i film originali di Harry Potter, influenzerà la sua interpretazione del guardiano di Hogwarts nel prossimo adattamento televisivo.

Frost ha dichiarato di essere "davvero consapevole di ciò che lo ha preceduto" in termini di "straordinaria interpretazione" di Coltrane, ma ha chiarito che non intenderà copiare il suo lavoro.

Un'interpretazione di Hagrid nel rispetto di Robbie Coltrane

Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid

"Non proverò a fare qualcosa di completamente diverso, perché credo che si debba essere rispettosi del soggetto, ma all'interno di questo c'è spazio per alcune piccole libertà", ha spiegato Frost. "Ho sempre visto Hagrid come un bambinone adorabile, perso, violento, divertente e caloroso. Penso che la bellezza di poter adattare un libro a stagione significhi che potrò esplorare molto di più questo aspetto, e non vedo l'ora".

Nick Frost è conosciuto principalmente per la sua collaborazione con il regista Edgar Wright, che l'ha diretto nella trilogia del Cornetto, e per il rapporto fraterno col collega Simon Pegg, con cui ha condiviso lo schermo parecchie volte in carriera. Lo abbiamo anche visto nell'ultimo Tomb Raider arrivato al cinema al fianco di Alicia Vikander.

Gli altri membri del cast della serie di Harry Potter della HBO includono Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger, Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley, John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch.