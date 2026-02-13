Harry Potter: la serie ha trovato il suo Voldemort ma c'è un colpo di scena

L'imminente serie di HBO avrebbe scelto il suo Lord Voldemort, ma sembra che l'idea sia quella di tenere nascosto, per il momento, il volto dell'iconico villain

Ralph Fiennes ha offerto un'interpretazione unica e terrificante di Lord Voldemort nei film di Harry Potter, e raccogliere la sua eredità non sarà affatto semplice per nessun attore.

Mentre Fiennes non fu ingaggiato fino a Harry Potter e il Calice di Fuoco, il reboot televisivo di HBO dovrebbe trovare la propria versione di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato già per la sua prima stagione, che riadatterà La Pietra Filosofale sul piccolo schermo.

Le foto dal set hanno suggerito che Voldemort apparirà in dei flashback della notte in cui morirono i genitori di Harry. Il volto del villain verrà inoltre mostrato sulla nuca del Professor Raptor durante lo scontro finale tra il Signore Oscuro e il giovane mago.

Ralph Fiennes è Voldemort in Harry Potter e il Calice di fuoco

Chi sarà il nuovo Voldemort della serie

Anche se sembra che tutti i ruoli principali di Harry Potter siano stati assegnati, non c'è ancora alcuna notizia ufficiale su Voldemort. Nonostante ciò, l'insider Daniel Richtman ha scritto oggi: "Hanno già scelto il doppiatore di Voldemort per la serie di Harry Potter".

L'insider parla quindi di un doppiatore. Sembra infatti che l'idea sia quella di mantenere segreto, per il momento, il vero aspetto del villain, anche se senza dubbio vedremo una versione mostruosa del suo volto quando Raptor si toglierà il turbante.

Questo è in linea con i libri, anche se sarà interessante vedere come verrà gestita l'apparizione di Tom Riddle ne La Camera dei Segreti (in particolare se verrà scelto un attore più giovane oppure se si ricorrerà a effetti visivi di ringiovanimento digitale).

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

La serie Harry Potter sarà un evento senza precedenti

Secondo i vertici di HBO e Warner Bros. Discovery, la nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling è destinata a diventare il più grande evento in streaming di sempre. Si tratta di un progetto ambizioso: la produzione è descritta come "epica" e con una cura ai dettagli superiore a quasi ogni altra cosa prodotta finora.

Inoltre, il formato serie permetterà di esplorare molto più a fondo la storia e i personaggi del mondo di Hogwarts, raccontando aspetti della saga che i film non potevano includere nelle loro due ore di durata. Questo significa che i fan potranno immergersi in una versione più completa e dettagliata delle avventure di Harry Potter.

Quando e dove uscirà in streaming

La nuova serie televisiva di Harry Potter, prodotta da HBO, è prevista in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).