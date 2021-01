Harry Potter: una serie televisiva in fase di sviluppo per HBO Max

Harry Potter potrebbe tornare sugli schermi, questa volta televisivi, grazie a una serie nelle prime fasi di sviluppo per HBO Max.

Le fonti vicine alla piattaforma di streaming hanno rivelato a The Hollywood Reporter l'esistenza del progetto, di cui tuttavia non si conoscono ancora i dettagli.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Il potenziale progetto per il piccolo schermo tratto dai romanzi di J.K. Rowling non ha ancora uno sceneggiatore coinvolto nella produzione ed è, ovviamente, molto presto per conoscere i nomi dei potenziali protagonisti della storia.

Le indiscrezioni non hanno nemmeno svelato in che anni si svolgerà la storia e, quindi, se sarà ambientata prima o dopo la saga cinematografica iniziata con Harry Potter e la pietra filosofale.

I romanzi scritti da J.K. Rowling hanno venduto in tutto il mondo oltre 500 milioni di copie e nelle sale, al termine degli otto film tratti dall'opera originale, è poi approdata la saga di Animali fantastici e dove trovarli con star Eddie Redmayne, ora arrivata al terzo capitolo che è stato a lungo al centro di commenti e dibattiti a causa del licenziamento di Johnny Depp, interprete di Gellert Grindelwald, a causa dei problemi legali che lo hanno portato in tribunale contro The Sun e l'ex moglie Amber Heard che lo aveva accusato di abusi e violenza. L'attore è stato poi sostituito con Mads Mikkelsen.

La stessa scrittrice è stata recentemente al centro di molte accuse online dopo alcuni commenti considerati transfobici e che avevano alimentato le richieste di non sostenere più il suo lavoro come autrice, sceneggiatrice e produttrice.