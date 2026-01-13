HBO Max è arrivata in Italia: quanto costa l'abbonamento, dove guardarla, cosa cambia per chi ha NOW

Il servizio streaming da oggi è disponibile anche per il pubblico italiano con la sua offerta di film, sport serie e produzioni originali; tutte le informazioni su come guardarla e sui costi.

Il gran giorno è arrivato. Da oggi HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è live in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, HBO Max riunisce i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport in un unico servizio finalmente fruibili anche per il pubblico italiano.

Portobello: la produzione originale XBO Max diretta da Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni

Come e dove vedere HBO Max in Italia

Per vedere HBO Max ci sono varie possibilità. La piattaforma streaming è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all'interno di Amazon Prime Video. Inoltre TIM è partner al lancio, rendendo HBO Max disponibile per i clienti TIMVISION. Scopriamo in dettaglio le varie offerte.

Quanto costa l'abbonamento aggiuntivo su Prime Video?

Grazie all'accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD), da oggi Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. La nuova piattaforma streaming sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video, che avranno a disposizione tre diversi piani mensili - Base con pubblicità, Standard e Premium, oltre all'opzione aggiuntiva Sports - per accontentare tutte le tasche.

Base con pubblicità : visione su 2 dispositivi in Full HD. Euro 5,99/mese

Standard : visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni). Euro 11,99/mese

Premium : visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni). Euro 16,99/mese

Pacchetto aggiuntivo Sport: aggiungibile a qualsiasi piano. Il pacchetto include contenuti con pubblicità. La visione in contemporanea è limitata a due device. Euro 3/mese

Come funziona l'offerta di TimVision

Per il lancio di HBO MAX in Italia, TIM e Warner Bros. Discovery hanno annunciato una nuova partnerhip che permetterà agli abbonati un accesso privilegiato ai contenuti della piattaforma.

Questo nuovo accordo consente la distribuzione di HBO Max in abbinamento con le offerte TimVision, attraverso esclusive combinazioni di contenuti, a partire da 7 euro al mese con l'intero catalogo HBO Max, TimVision Play, Netflix e Infinity Plus.

L'accordo prevede anche il rinnovo dei contenuti di discovery+ con i 6 canali dell'offerta Eurosport insieme a CNN International, già inclusi nell'abbonamento TimVision Play.

Cosa cambia per gli utenti di NOW?

Con l'arrivo di HBO Max in Italia cambierà la situazione per gli utenti di NOW (e Sky) perché termina l'esclusiva pluriennale che legava i contenuti Warner Bros. Discovery a questa piattaforma. Discovery si riappropria del proprio catalogo per trasferirlo sulla propria piattaforma. Serie storiche HBO come I Soprano, The Wire e Sex and the City si sposteranno progressivamente in esclusiva su HBO Max.

Per gestire la transizione, HBO e Sky hanno hanno stipulato un accordo di transizione per le serie già avviate su Sky/NOW che dovrebbero continuare a essere diffuse sullo streamer in contemporanea con HBO Max. Questo accordo riguarda serie come le nuove stagioni di Euphoria, The White Lotus e The Last of Us. Quindi chi vuole iniziare da zero una serie potrebbe trovare disponibile su NOW solo l'ultima stagione.

Tutte le nuove produzioni HBO o Warner dal 2026 in poi diventeranno esclusive HBO MAX e non arriveranno più su NOW.